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رغم التقدم.. جوجل يرفض إضافة الهدف للزمالك

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رغم التقدم.. جوجل يرفض إضافة الهدف للزمالك رغم التقدم.. جوجل يرفض إضافة الهدف للزمالك

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رصد عدد من المتابعين خطأ في خدمة محرك البحث جوجل، باحتسابه نتيجة مباراة وأنبي بهدف للفريق البترولي، رغم تقدم الزمالك في النتيجة.

مباراة الزمالك، موعد مباراة الزمالك وإنبي اليوم الثلاثاء، هدف زيزو اليوم، هدف زيزو في إنبي، هدف الزمالك اليوم، وتردد القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وإنبي اليوم الثلاثاء 26 أكتوبر في الدوري المصري. بث مباشر ومشاهدة مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري، موعد مباراة الزمالك وإنبي 2021، من أكثر العبارات بحثًا على موقع البحث جوجل، في الساعات القليلة الماضية، حيث ينتظر مشجعو كرة القدم وعشاق المستديرة الساحرة مباراة الزمالك وإنبي اليوم الثلاثاء، التي من المقرر أن تقام اليوم الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 .

الزمالك وأنبي

المصرى اليوم

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