رغم التقدم.. جوجل يرفض إضافة الهدف للزمالك

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رصد عدد من المتابعين خطأ في خدمة محرك البحث جوجل، باحتسابه نتيجة مباراة الزمالك وأنبي بهدف للفريق البترولي، رغم تقدم الزمالك في النتيجة.

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