«التهرب الجمركي بالأقصر» تعلن ضبط سجائر وأدخنة أجنبية غير خالصة الضرائب والرسوم

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حرر رجال مكافحة التهرب الجمركى بالأقصر والفروع (التزام تجارى) برئاسة محمد المغربى، مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركى بالأقصر بالتنسيق مع إدارة مباحث الضرائب والرسوم بجنوب الصعيد برئاسة العميد سامح دسوقى مدير ادارة مباحث الضرائب والرسوم بجنوب الصعيد محضر ضبط جمركي لكمية من السجائر والأدخنة ( المعسل) الأجنبية الصنع غير خالصة الضرائب والرسوم وكمية من طوابع البندرول والأختام المزورة بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 .

بناء على معلومات سرية من إدارة مباحث االضرائب والرسوم بجنوب الصعيد بقيام أحد البائعين بمركز قوص- قنا بالاتجار وبيع السجائر الأجنبية الصنع الغير خالصة الضرائب والرسوم عن طريق تخزينها بالعقار الذي يسكن بة .

وتم استصدار إذن النيابة وتشكيل لجنة جمركية برئاسة محمدالمغربى مدير ادارة المكافحة وعبدالجواد حمام ومنتصر محمدين وأحمد صابر (مفتشى الادارة) بالتنسيق مع مباحث الضرائب والرسوم برئاسة العميد سامح دسوقى مدير الادارة وقوة من السادة امناء الشرطه (جابر العزب- شحات عبدالنعيم- عامر عبدالوهاب- أحمد حسن – السنوسى نصير) وقوة من رجال الشرطة السريين والذهاب للمخزن حيث تم ضبط 204 خرطوشة سجائر مستوردة و3296 علبة من ادخة (معسل) وكمية من التبغ والمعسل الفرط و2 من الأختام وكمية كبيرة من طوابع البندرول بعضها مخصص لإلصاقها على السجائر والأدخنة المحلية والبعض الاخر مخصص لالصاقها على السجائر والادخنة المخصصة للركاب القادمين من الخارج بالأسواق الحرة وماكينة وكاوية لحام وكمية كبيرة من الكراتين والعلب الفارغة والمعدة للتعبئة والتغليف بالسجائر والادخنة بغرض التهرب من اداء الضرائب والرسوم المقررة.

قرر عبدالناصر محمد، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 846 لسنة 2021 وتم تخزين المضبوطات والعرض على النيابة العامة.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.