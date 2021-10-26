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محمد فريد يكشف مفاجأة عن وضع البورصة المصرية بعد إلغاء حالة الطوارىء

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محمد فريد يكشف مفاجأة عن وضع البورصة المصرية بعد إلغاء حالة الطوارىء محمد فريد يكشف مفاجأة عن وضع البورصة المصرية بعد إلغاء حالة الطوارىء

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قال الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إن قرار الرئيس عبدالفتاح بإلغاء مد حالة الطوارىء، سيكون له تأثير إيجابي على المستثمر الأجنبي.

وأشار «فريد»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الثلاثاء، إلى أنهم رصدوا اهتمام كبيرا بالتداول في أسهم البورصة المصرية من قبل المستثمرين وخاصة الأجانب، معلقا: «شهدنا تحرك غير اعتيادي على الورق المالي اقترن بارتفاع في الأسعار خاصة فيما يتعلق بالورق الكبير».

وأضاف أنه كلما استقرت مؤسسات الدولة مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية، فأن التوقعات لمسار البورصة المصرية كلها جيدة، منوها بأن قرار الرئيس السيسي بشأن حالة الطوارىء نتج عنه نقلة نوعية في النشاط اليومي للبورصة.

المصرى اليوم

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