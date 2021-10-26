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35 ألف عبوة ماء في المسجد النبوي

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35 ألف عبوة ماء في المسجد النبوي 35 ألف عبوة ماء في المسجد النبوي
تواصل وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي أعمالها الميدانية، لتقديم أفضل الخدمات للمصلين في المسجد النبوي، بعد تخفيف قيود الإجراءات الاحترازية، ورفع الطاقة الاستيعابية للمسجد النبوي الشريف، وذلك عبر مواصلة تقديم مياه زمزم لجموع المصلين.

يجري يوميا توزيع أكثر من 27.000 عبوة ماء زمزم داخل التوسعات والحرم القديم والروضة الشريفة والقسم النسائي، بالإضافة إلى وضع 8.000 حافظة ماء زمزم، ما بين مبرد وغير مبرد، في جميع الممرات داخل المسجد النبوي، والمصليات في السطح والساحات، مع مراعاة التباعد بينها، وفتح جميع نوافير الشرب في جميع المرافق.


الوطن السعودية

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