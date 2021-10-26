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ذكر الشيخ محمد أبوبكر، احد من علماء وزارة الأوقاف، أن الشهداء نوعان شهيد الدنيا والاخرة وشهيد الأخرة فقط.

وأضاف خلال برنامج «إني قريب» المذاع على قناة النهار أن شهيد الدنيا والاخرة، هو شهيد تجري عليه أحكام الشهداء في الدنيا، وفي الأخرة له ثواب الأخرة وهو عند الله من الشهداء، اما شهيد الاخرة فقط، فله مزايا الشهداء.

وتلى الشيخ قول الله تعالي: «ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا«منوهاً أن منزلة الشهداء أعلى من الأولياء .

ثم عدد الشيخ أبوبكر شهداء الأخرة

وذكر أبوبكر أن المبطون (مات بداء في بطنه) يعد شهيد، كما الذي مات بالطاعون يعد شهيد، كما أن الغريق شهيد، والذي مات بذات الجنب أو قرحة الفراش،يعد شهيد.

كما أشار إلى أن المرآة الحامل التي ماتت في حملها أو فترة نفاسها أو في وضعها، تعد شهيدة.

ولفت إلى أن الذي مات تحت الهدم والذي مات دفاعاً عن ماله، أو دفاعاً عن بنت تم التحرش بها يعد شهيد.

وأختتم أن من مات في مظلمة في مظلمة من المظالم، أو من مات في سبيل الله يعتبر شهيد.

ويعد برنامج «إني قريب» المذاع على قناة النهار برنامج ديني، يتحدث فيه عن أسرار القرآن والصحابة الذين لا يعرفهم أحد والصحابة الذين دفنوا بمصر، وسيشمل زيارات للأماكن المدفون فيها الصحابة في مصر.