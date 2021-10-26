«قالبة على حلا شيحة».. غادة عبدالرازق تفاجئ جمهورها بـ«نيولوك» جديد

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فاجأت الفنانة غادة عبدالرازق، جمهورها ومتابعيها بـ«نيولوك» جديد، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، ما أثار استغراب ودهشة جمهورها، وجاءت أبرز ردود الفعل تشبيها بالفنانة حلا شيحة.

وعلق أحد متابعي غادة عبدالرازق، قائلا: «قالبة على حلا شحية ليه كدة؟ بينما كتب آخر: «حسيتك حلا شيحة».

متابعين غادة عبد الرازق عبر إنستجرام

كما علقت متابعة آخرى، قائلة :«يعني دي مش حلا شيحة ؟؟»، وكتبت آخرى :«شبه حلا شيحة».

متابعين غادة عبد الرازق عبر إنستجرام

كان فوجئ جمهور غادة عبدالرازق بحذفها جميع منشوراتها من حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، حيث يتابعها نحو 10 ملايين شخص.

وشاركت غادة عبدالرزاق في الماراثون الرمضاني الماضي بمسلسل «لحم غزال»، وتدور أحداث المسلسل داخل حارة شعبية، وحول المشكلات الاجتماعية التي تمر بها إحدى الأسر المصرية، و«غزال» هي سيدة من بيئة راقية، تبحث عن ابنها الذي أدمن المخدرات، ولكنه اختفى فجأة وتحاول الوصول إليه من خلال الشاب المنحرف الذي كان رفقته قبل اختفائه.