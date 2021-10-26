مرتبط السلة بالزمالك يهزم هليوبوليس في دور الـ 16 للدوري

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فاز فريق مرتبط كرة السلة بنادي الزمالك تحت 18 عاما على نظيره هليوبوليس بنتيجة 48/96 في إطار مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الدور الـ16 من بطولة دوري المرتبط.

يذكر أن فريق المرتبط تأهل لخوض مبارياته بدور الـ16 عقب الفوز على الشمس ومصر للتأمين وطلائع الجيش ذهابا وإيابا بالدورتين المجمعتين السابقتين من البطولة.

وقرر محمد أبوفريخة المدير الفني للفريق استئناف التدريبات الجماعية غدًا الأربعاء بالملاعب المفتوحة بالنادي، استعدادا لخوض المباراة المقبلة.

ومن المقرر أن يلاقي مرتبط سلة الزمالك نظيره هليوبوليس بمباراة الإياب في تمام الرابعة عصر الجمعة المقبل بملعب الأخير.