ضربة قوية للجونة قبل مباراة المقاصة

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تعرض عمرو طارق مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة، للإصابة بتمزق في العضلة الخلفية خلال مباراة فريقه أمام نظيره سيراميكا كليوباترا، ليغادر ملعب المباراة بعد مرور 15 دقيقة.

وانتهت مباراة الجونة مع سيراميكا كليوباترا، بهدف لكل فريق، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، في الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.

وتأكد غياب المدافع الدولي السابق عن مباراتي الجونة المقبلتين أمام كلًا من مصر المقاصة وفاركو فيما سيكون لائقًا للمشاركة من جديد بعد فترة التوقف الدولي.

ويلتقي الجونة مع مصر المقاصة، الأحد المقبل، على ستاد الكلية الحربية، ضمن مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.