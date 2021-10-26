نجوم غير سعداء في فرقهم ويقتربون من الرحيل في الشتاء

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قالت صحيفة «ماركا الإسبانية» في تقرير لها، عن بعض اللاعبين الذين يشعرون بالتعاسة في فرقهم، إما بسبب فشل في سوق الإنتقالات الصيفية، أو بسبب عدم منحهم الوقت الكافي للمشاركة في المباريات، ومن الممكن نجاح إنتقالهم الموسم القادم، ومنهم من تحدث في العلن عن رغبته في الرحيل، ومنهم من أظهروا عدم أرتياحهم خلال المباريات.

ويستعرض المصري اليوم أبرز الأسماء التي تناولها التقرير



هاري كين لاعب توتنهام

بعد عودته إلى التدريبات مع توتنهام، في وقت متأخر بعد المشاركة في بطولة أوروبا 2020، بدأ كين بداية بطيئة في موسم 2021-2022، ولم يسجل حتى الأن أي هدف في 6 مباريات شارك فيهما في الدوري الإنجليزي الممتاز، على الرغم من تسجيله لستة أهداف في أوروبا وبطولة كاراباو.

يذكر ان توتنهام يحتل المركز 6 برصيد 15 نقطة، وهداف الفريق حتى الأن هو سون برصيد 4 اهداف.

رحيم سترلينج لاعب مانشستر سيتي

يبدو مع وصول الإنجليزي جاك جيريليش الصيف الماضي، لم يعد سترلينج الخيار الأول لجوارديولا المدير الفني للسيتي، وقد أكد رحيم في بعض اللقاءات، إنه على استعداد لمغادرة النادي، وخوض تجربة جديدة، فـ كرة القدم هي كل شيء بالنسبة له، وإنه يحلم أيضًا للعب خارج الدوري الإنجليزي.

ويحتل مانشستر سيتي في المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 20 نقطة.

كيليان مبابي لاعب بايس سان جيرمان

أعترف الدولي الفرنسي، بأنه طلب من ناديه السماح له بالأنضمام لريال مدريد الصيف الماضي، لمساعدة ناديه في الاستفادة منه، ولتجنب خسارته في صفقة أنتقال حر الصيف القادم.

ويستمر عقد مبابي مع باريس حتى 2022، ويمكنه التحدث بِشأن مستقبله في أقل من ثلاثة أشهر.

فينالدوم لاعب باريس سان جيرمان

على الرغم من أنه كان لاعبًا أساسيًا في ليفربول، وكونه محبوبًا من جماهير آنفيلد، إلا إنه قرر الأنضمام إلى باريس سان جيرمان الصيف الماضي، ولم تسر الأمور كما توقعها الهولندي، فمن ضمن 10 مباريات خاضها باريس سان جيرمان، شارك فينالدوم في مبارتان فقط، وكان قد تحدث لبعض وسائل الإعلام بإنه غير سعيد، وانه لم يريد هذا الوضع، ولكن هذه هي كرة القدم.