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تطوع وشراكة مجتمعية في جدة

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تطوع وشراكة مجتمعية في جدة تطوع وشراكة مجتمعية في جدة
أطلق أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة، الأمير بدر بن سلطان، أمس، بحضور مستشار أمير منطقة مكة المكرمة محافظ جدة المكلف، الأمير سعود بن جلوي، برنامج «لنبادر»، أحد برامج التطوع والشراكة المجتمعية في جدة.

وأطلع الأمير بدر بن سلطان على أهداف البرنامج الرامي لتبني المبادرات المجتمعية في القطاعين العام والخاص، وتسهيل إجراءات نجاحها عبر تأسيس فرقة تطوعية ذات أهداف متخصصة، تتماشى مع «رؤية المملكة 2030». كما يهدف البرنامج إلى إبراز الدور الريادي لمحافظة جدة في إنجاح مخرجات ما يتم تبنيه من مبادرات وبرامج تطوعية، إلى جانب ترسيخ مفهوم «التكامل البناء» بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني.

عقب ذلك، شهد أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة توقيع مذكرة تعاون بين «لنبادر» والغرفة التجارية في جدة.


الوطن السعودية

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