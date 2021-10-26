ضبط صاحب مستودع ينقل الغاز من الأنابيب المنزلية إلى التجارية للاستفادة بفارق السعر

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فاجأت حملة تموينية برئاسة حسن القماش، مدير الادارة الداخلية بمديرية تموين بني سويف، مستودع بوتاجاز مجاور لمحور عدلي منصور، بمركز بني سويف، حيث فوجئ مسؤولو المستودع بنزول عدد من مفتشي الحملة داخل المستودع، والذي كان مفتوحا وتقابلوا مع العامل بالمستودع وقت التفتيش وأفصحوا عن شخصيتهم وطبيعه المامورية

وقال وصفي عبدالله، وكيل وزارة التموين، إنه بتفتيش الساحة الداخلية للمستودع تبين وجود عدد من اسطوانات البوتاجاز المنزلية بأحد الأركان بالمستودع موصلة بخراطيم خاصة بنقل الغاز المعبأ من أسطوانة إلى أخرى، وتبين وجود اسطوانات بوتاجاز تجارية بجانبها، كما تبين وجود موقد حراري موصل بتيار باحد البراميل للمعده لتسخين المياه وبها أحد أنابيب البوتاجاز المنزلية.

واضاف ان الحملة اكتشفت سرقه وتعبئه الاسطوانات من اسطوانه إلى أخرى وتوصيل تيار كهربائي بمستودع غاز، بالمخالفة لمواصفات شركة بتروجاس، وسرقة التيار الكهربي خارج العداد وتوصيلها بسخان كهربائي لتعبئة الأسطوانة عن طريق الحرارة ومخالفات ل للوائح الحمايه المدنيه وشركه البترول.

كما اكتشفت الحملة وجود خراطيم بلاستيك لتوصيل الغاز من أسطوانة لأخرى.

وكشف وكيل وزارة التموين ان هذه المخالفات تمثل خطورة بالغة على المستودع ذاته لوجوده وسط كمية كبيرة من أسطوانات غاز معبئة داخل المستودع وخطورة كبيرة على المناطق المحيطة به لقيامه بإعادة تعبئة أسطوانات من أسطوانات أخرى دون الحصول على ترخيص بذلك أو توافر أي اشتراطات للأمن والسلامة تصاحب عمليه التعبئه وكذلك يعتبر تصرف في حصه الاسطوانات الواردة للمستودع بقيام مسؤولي المستودع بنقل الغاز من اسطوانات صغيرة إلى أسطوانات أخرى كبيرة لاعاده بيعها والتربح منهاوتم التحفظ عليها وتحرير محضر بالواقعة.