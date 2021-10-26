وفد الايفاد يشيد بمشروع الهيدروبونك بمركز مطوبس

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شهدت منطقة مطوبس لشباب الخريجين زيارة المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، ووفد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية «الإيفاد»، بحضور المهندس السيد النادي، المراقب العام ومسؤولي مشروع «سيل»، بتوجيهات السيد القصر، وزير الزراعة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وتفقد الوفد مشروع الزراعة الهيدروبونك في صوب وأحواض السمك داخل الصوبه، ومنتجات المرأة الريفية بقرى مطوبس وقرى الصعيد، والوحدة البيطرية بقرية السيد البدوي، والمشغل الخاص بالمرأة الريفية، ومشروع الحفارات، لتطهير المصارف، وذلك لخفض منسوب الماء الأرضى.

وأثنى أعضاء وفد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية «الإيفاد»،على ما تفقدوه بمنطقة شباب الخريجين الواقعة بين البحر الأبيض المتوسط وبحيرة البرلس، ومشروع تبطين الترع على مساحة 10300 متر، موجهين الشكر للعاملين بتلك المشاريع.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ،أن محافظة كفر الشيخ من المحافظات المتميزة في الزراعة، وتحتل المركز الأول في مصر في زراعة الارز والبنجر، ومكانة متميزة في زراعة القطن،إضافة لما تتميز به محطة البحوث من استنباط أصناف جديدة لكافة المحاصيل الزراعية تتحمل التغيرات البيئية وتتحمل الملوحة وقلة المياه، مؤكداً أن قطاع الزراعة يشهد اهتماما كبيرا من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية،وبدأ الفلاحون جني ثمار ذلك الاهتمام من خلال مشروعات الإنتاج الحيواني والألبان والبتلو والتلقيح الاصطناعي والتحسين الوراثي والقوافل البيطرية، ومشروع تحديث أساليب الري، ومبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة الفلاحين.

يذكر أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، استقبل أمس الوفد رفيع المستوى للمجلس التنفيذي للصندوق الدولي للتنمية الزراعية «الايفاد» برئاسة السفير يايا اولانيران والذي يزور مصر حاليا لمدة أسبوع لمتابعة المشروعات المشتركة بين المنظمة الدولية والحكومة المصرية، وجاءت زيارة الوفد لكفر الشيخ أولى تلك الزيارات، مؤكداً خلال استقباله للوفد على عمق العلاقات التاريخية بين مصر والإيفاد والممتدة في دعم كثير من المشروعات خاصة في مجال الزراعة.