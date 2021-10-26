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محمد هنيدي يوجه نداء عاجلا إلى مواطني

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محمد هنيدي يوجه نداء عاجلا إلى مواطني السعودية محمد هنيدي يوجه نداء عاجلا إلى مواطني

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وجه الفنان محمد هنيدي نداء عاجلا لكل مواطني المملكة العربية ، بعد تعديل موعد العرض الأول لمسرحية « سلام مربع » الذي كان مقررا اليوم خلال موسم الرياض إلى 1 نوفمبر المقبل.

وقال هنيدي، عبر صفحته الرسمية على «تويتر»: «نداء عاجل لكل أهالي السعودية.. موعدنا في الرياض 1 نوفمبر المقبل.. مفاجآت وانبهارات وبنوعدكم هنولع الدنيا.. مسرحية سلام مربع في مسرح بكر الشدي في البوليفارد».

وسيعقد الفنان هنيدي مؤتمرًا صحفيًا بحضور نجم المسرحية الجمعة المقبل.

وبدأ فريق نجوم المسرحية «سلام مربع» في الوصول إلى مدينة الرياض الثلاثاء، على أن تعقد البروفات النهائية من الغد الأربعاء بحضور النجوم بيومي فؤاد، محمد ثروت، آيتن عامر، ميرنا نور الدين، إيمان السيد، وعدد آخر من الفنانين الشباب.

ويؤدي هنيدي في المسرحية دور مطرب شعبي، بطريقة كوميدية مختلفة عما قدمه سابقا في فيلم «عندليب الدقي».

المصرى اليوم

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