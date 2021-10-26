تعاون بين «أكسبولينك» و«التجارى الدولى» لدعم التصدير لإفريقيا

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أعلنت كل من جمعية المصدرين المصريين، والبنك التجارى الدولى- مصر CIB توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين، بهدف دعم نمو الصادرات المصرية فى دول إفريقيا (جنوب الصحراء)، مع التركيز على دول شرق إفريقيا كمرحلة أولية.

وتشمل مجالات التعاون، بجانب دعم نمو الصادرات فى إفريقيا، أيضا التعاون والتنسيق بين الطرفين للعمل على إنجاح الاستراتيجية الخاصة بتنمية الصادرات إلى الدول الإفريقية، وذلك من خلال ٥ مجالات للتعاون تتضمن تنشيط وتنمية صادرات الشركات المصرية أعضاء أكسبولينك إلى أسواق شرق إفريقيا، وذلك بالتعاون مع شركاء البنك وشبكة المراسلين فى إفريقيا.

كما تتضمن مجالات التعاون تبادل وإتاحة المعلومات عن المصدرين والمشترين المحتملين، وكذلك المعلومات الخاصة بالفرص التصديرية، والتعاون فى إعداد البعثات التجارية أو تسهيل التواصل بين المصدرين المصريين والمشترين من إفريقيا.

كما تتيح مذكرة التفاهم دراسة إمكانية تقديم التسهيلات الائتمانية الخاصة بمرحلة ما قبل التصدير إلى الشركات الأعضاء الراغبين من «أكسبولينك» ذوى الجدارة الائتمانية والذين تتوافر فيهم الشروط الخاصة بمنح الائتمان طبقا للسياسات الداخلية للبنك فى هذا الشأن، وذلك لتمكينهم من الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية فى الأسواق الإفريقية، بجانب توجيه العملاء الذين يحتاجون إلى خدمات التصدير إلى شرق إفريقيا.

وأعلنت الجمعية عن تنظيم رحلات ترويجية للمنتجات المصرية فى عدد من الأسواق الإفريقية، بالشراكة مع البنك التجارى الدولى- مصر، وبنك ماى فير CIB، وذلك خلال الفترة المقبلة.