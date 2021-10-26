بعد تعرضها لوعكة صحية.. محطات في حياة وزيرة الصحة هالة زايد (بروفايل)

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تعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، لأزمة قلبية اليوم الثلاثاء، تم على إثرها نقلها للمستشفى.

وقالت مصادر طبية لـ «المصري اليوم»: «إن الفريق الطبي المعالج داخل مستشفى وادي النيل، قرر منع الزيارة نهائيًا عن الوزيرة، وتم استثناء نجلها من هذا المنع حتى يتثنى من متابعتها عن قرب للاطمئنان عليها ومن ثم طمأنة جميع أفراد أسرتها».

وخلال فترة توليها وزارة الصحة تحملت زايد المسئولية في أصعب الظروف، خاصة مع تفشي فيروس كورونا في مصر منذ مارس 2020.

وتملك هالة زايد مسيرة مهنية ناجحة تمتد لما يقرب من 30 عاما تولت خلالها عدد من المناصب الرفيعة، في وزارة الصحة إلى جانب بصماتها في مستشفى 57357.

وتولت زايد حقيبة الصحة في يونيو 2018 خلفا للدكتور أحمد عماد الدين، لتكون ثاني سيدة تتولى منصب وزيرة الصحة بعد الدكتورة مها الرباط أستاذ الصحة العامة بجامعة القاهرة.

- ولدت بمحافظة القاهرة في 31 ديسمبر 1967

- حصلت زايد على بكالوريوس طب وجراحة من جامعة الزقازيق عام 1991، واستمرت مسيرتها في الطب بالحصول على دبلوم في النساء والتوليد من جامعة عين شمس، وإدارة المستشفات من الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

- ماجستير ادارة الأعمال- الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

- دكتوراة ادارة الأعمال من الأكاديمية نفسها.

وقالت زايد خلال فيديو متداول لها، تروي فيه أنها أثناء الثانوية العامة لم تكن تريد أن تدخل الشعبة العلمية بل كانت تميل لتلتحق بشعبة الأدبي وتدخل كلية الأقتصاد والعلوم السياسية.

وفي إحدى لقائتها التليفزيونيه لخصت زايد مسيرتها قائلة: «بقالي 32 سنة بشتغل، عمري ما كنت أتخيل وأنا في الكلية إني أكون وزيرة للصحة، بس دايما كنت بحاول أعمل الحاجة الصح على أد ما أقدر، ودايما بوصي ولادي وزمايلي متسعاش لمنصب، أسعى أنك تجيد للعمل اللي انت بتعمله حتى لو كان على مستوى إداري بسيط، أتقنه وربنا هو اللي هيحققه ليك إذا كانت دي أمنيتك».

طوال مسيرتها شغلت هالة زايد عدد من الوظائف في الصحة المصرية في الفترة من 2006 إلى 2016، تنوعت بين مدير المكتب الفني لمساعد الوزير للطب العلاجي، إلى مساعد وزير الصحة والسكان لشئون المتابعه، ورئيس قطاع الرقابة والمتابعة في وزارة الصحة، ورئيس لجنة مكافحة الفساد وعضو اللجنة التنسيقية لمكافحة الفساد وعميد المعهد القومي للتدريب بالوزارة.

وشغلت «زايد» عضوية مجلس أمناء مستشفى 57357، وكان أخر منصب تقلدته قبل تولي الوزارة هو رئيس أكاديمية 57357 للعلوم الصحية.

بدأت «زايد» فترة توليها الوزارة بإعلان تطبيق المبادرات الرئاسية الصحية (100 مليون صحة).

كما طبقت «مبادرة رئيس الجمهورية للمسح الشامل عن فيروس سي والأمراض غير السارية»، حتى احتفلت مصر في يونيو الماضي بخلوها من فيروس سي.

تلك الفترة لم تخلو من الانتقادات، ففي يناير 2020 كاد مجلس النواب المصري أن يطيح بوزيرة الصحة من الحكومة ويسحب الثقة منها نتيجة تهالك وتدهور مستشفى بولاق الدكرور.

وأدارت هالة زايد الصحة المصرية في أصعب اللحظات حين تفشى فيروس كورونا في العالم، ثم مصر في مارس 2020، من تجهيز المستشفيات لاستيعاب المرضي وجلب اللقاحات من الخارج، ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، إلى تجهيز المستشفيات لعمليات التطعيم، فلم يكن الطريق ممهدا، فخلال فترة كورونا تعرضت الوزارة لكثير من الانتقادات كان على رأسها أزمة نقص الأكسجين في مستشفى الحسينية المركزي يناير الماضي.

مهام عدة كانت على كاهل الوزيرة خلال فترة الكورونا، وجهود قام بها القطاع الطبي المصري دفعت الرئيس السيسي للإشادة بالعاملين في القطاع الطبي المصري.