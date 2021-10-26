لم تتأثر بعوامل خارجية.. «البيئة»: جودة الهواء فيما يخص «ثاني أكسيد الكبريت» في الوضع الطبيعى

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أعلنت وزارة البيئة نتائج منظومة رصد ملوثات الهواء المحيط اللحظية التابعة للوزارة والتى يبلغ عدد محطتها الآلية واللحظية 58 محطة.

وأوضحت الوزارة، في بيان الثلاثاء، أن المراجعات لنتائج أمس الإثنين أظهرت أن المتوسطات اليومية لغاز ثاني أكسيد الكبريت (الملوث الرئيسي لانبعاثات البراكين) تتوافق مع الحدود القصوى لملوثات الهواء الخارجى المسموح بها قانوناً بنسبة 100%.

وتابعت: «بذلك يتضح أن الوضع العام لمؤشرات جودة الهواء فيما يخص غاز ثاني أكسيد الكبريت في الوضع الطبيعى لهذا الوقت من العام، ولم تتأثر بأي عوامل خارجية».