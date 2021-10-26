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انخفضت أسعار الذهب فى مصر مساء اليوم الثلاثاء، 26 أكتوبر2021، لتواصل الانخفاض عن الأسعار صباح اليوم وأمس، بالتزامن مع انخفاض أسعار الذهب عالميًا.

وانخفض سعر الذهب عالميا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء فى البورصات العالمية، كما تراجع سعر الذهب في مصر تجاوبًا مع الانخفاض العالمي ليسجل متوسط سعر الذهب عيار 21، مساء اليوم 781 جنيها، فى حين كان 783 صباح اليوم، و785 مساء أمس الإثنين.

وتستعرض «المصرى اليوم» أسعار الذهب السائدة اليوم للمهتمين بمعرفة الأسعار بهدف الاحتفاظ به كمخزن للقيمة أو بغرض الزينة وحفلات الزفاف والأفراح.

أسعار الذهب عيار 24 في مصر مساء الثلاثاء

بلغ سعر الذهب عيار 24 قيراطًا اليوم والمعروف بالذهب البندقى مساء اليوم الثلاثاء 893 جنيهًا، ويعتبر هذا النوع من الذهب الأقل إقبالاً عليه من جانب المصريين، فى حين يحبه الأشقاء فى دول الخليج.

وشهدت أسعار الذهب عيار 24 تذبذبًا فى الاتجاه الهبوطي منذ الصباح وحتى المساء كما يلي 895-896-895-894-895-894-893-890-889- 890، وأخيرًا 893 جنيهًا فى المساء. .

أسعار الذهب عيار 21 قيراطًا في مصر مساء الثلاثاء

وانخفض سعر الذهب عيار 21 قيراطًا مساء اليوم الثلاثاء وهو النوع الأكثر انتشارا في مصر إلى 781 جنيهًا.

وشهدت أسعار الذهب عيار 21 أيضًا تذبذبًا فى الإتجاه الهبوطي منذ الصباح وحتى المساء كما يلي 783-784-783-782-783-782-781-779-778-779، وأخيرا 781 جنيهًا فى المساء. .

أسعار الذهب عيار 18 قيراطًا في مصر مساء الثلاثاء

وهبط سعر الذهب عيار 18 قيراطًا إلي 669 جنيهًا مساء اليوم، وهو ثاني أكثر أنواع الذهب إقبالاً فى مصر وخصوصًا في القاهرة الكبرى والإسكندرية .

وتذبذبت أسعار الذهب عيار 18 أيضًا فى اتجاه الانخفاض اليوم منذ الصباح وحتى المساء كما يلي 671-672-671-670-671-670-669-668-667-668، وأخيرًا 669 جنيهًا فى المساء. .

سعر جنيه الذهب في مصر مساء الثلاثاء

وتراوح سعر الجنيه الذهب اليوم ما بين 6220 إلى 6250 جنيهًا.

وتعلن شعبة الذهب أسعار الذهب يوميًا بدون المصنعية، منوهة إلي أن تلك الأسعار تختلف من مكان إلي آخر ومن محل لآخر، وتتراوح ما بين 7% و10%، حسب نوع العيار.

أسعار الذهب عالميا مساء اليوم الثلاثاء

استمرت أسعار الذهب عالميا فى التراجع اليوم فى البورصة، مساء اليوم الثلاثاء، ووصل سعر الذهب للعقود الفورية حوالي التاسعة مساء اليوم بتوقيت مصر إلي 1792.67 دولارا بنسبة انخفاض تصل إلي 0.80%، فى حين كان السعر الافتتاحي 1807.14 دولار للأوقية، وتحركت الأسعاء فى مدي يومي 1782.24 و1808.22 دولار.

وتراجع سعر الذهب للتعاملات الآجلة بنسبة 0.66% ليصل إلي 1794.6 دولار، وكان السعر الافتتاحي 1808.7، وتحركت أسعار الذهب فى مدي يومي من 1783.0 و1809.8 دولار.

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