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ألمانيا: «السيل الشمالي 2» لا يهدد إمدادات الغاز لأوروبا

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ألمانيا: «السيل الشمالي 2» لا يهدد إمدادات الغاز لأوروبا ألمانيا: «السيل الشمالي 2» لا يهدد إمدادات الغاز لأوروبا

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أعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية أن منح برلين التراخيص اللازمة لمشروع «السيل الشمالي 2» لضخ الغاز الروسي إلى ألمانيا، لن يهدد الإمدادات إلى ألمانيا وعموم بلدان الاتحاد الأوروبي.

وقالت الوزارة في إنها قدمت تحليلها لتأثير مشروع خط الأنابيب الذي تقوده على أمن الإمدادات إلى هيئة تنظيم قطاع الطاقة في ألمانيا، التي ستواصل إجراءات المصادقة عليه.

وكانت شركة «غازبروم» الروسية أعلنت في الـ9 من أكتوبر الحالي، أن «السيل الشمالي 2» «أنجز بالكامل من الناحية التقنية والفنية»، وبانتظار صدور التراخيص النهائية من ألمانيا لتشغيله.

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