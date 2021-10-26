أخبار عاجلة

نائب: كلمة «السيسي» في قمة المناخ كشفت دور مصر في القضية -
برلماني: مصر عضو نشط وفعال في «قمة المناخ» وتواكب الجهود العالمية -
طلب إحاطة حول إغلاق الصالة المغطاة بالإسكندرية..أعمال تطويرها الآن تصل لـ 80 مليون جنيه -
«عطية» يعلن قرارات وتوصيات مؤتمر يوم المحاماة : توفير برامج التطوير المهني -
ورشة عمل حول كيفية مكافحة الحشرات والقوارض بمستشفى «بنها الجامعي» -
لجنة بيئية لمعاينة جنوح لنش سياحي في منطقة شعاب مرجانية جنوب البحر الأحمر -
آيتن عامر عن مشاركتها في «سلام مربع»: فرصة غالية وثقة كبيرة من محمد هنيدي -
العراق يسجل 1315 إصابة جديدة بفيروس كورونا -
يهدد السكان بسبب العواصف والأعاصير وضياع المحاصيل.. «الظلم المناخى» كارثة «غير طبيعية» -
قيادي في «طالبان» يتهم الولايات المتحدة بالسعي لأشعال حرب في أفغانستان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. الوطن السعودية

رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك يعود إلى منزله

Print
رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك يعود إلى منزله رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك يعود إلى منزله
أكد مصدر عسكري إعادة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إلى منزله، بعد ساعات من اقتياده إلى مكان مجهول حدده قائد الجيش عبدالفتاح برهان بقوله في مؤتمر صحفي اليوم إنه كان متواجدا معه في منزله.

من جانب آخر، أطلقت قوات الأمن مساء اليوم غازات مسيلة للدموع لتفريق متظاهرين مناهضين للعسكريين كانوا يغلقون شارعا رئيسيا في منطقة بري بشرق الخرطوم، بحسب ما أكد شهود لفرانس برس.

ومنذ أعلن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان انقلابه على شركائه المدنيين في المؤسسات الانتقالية التي شكلت عقب إطاحة عمر البشير في 2019، نزل متظاهرون مناهضين للجيش الي الشوارع للمطالبة بتمكين المدنيين من السلطة. وحاولت قوات الأمن إزالة متاريس من الحجارة وجذوع الشجر وضعها المتظاهرون لغلق الشارع الا أن الأخيرين أعادوها مرة أخرى.


الوطن السعودية

مواضيع متعلقة
وزير خارجية لبنان: لا نستطيع تحجيم دور حزب الله في البلاد

وزير خارجية لبنان: لا نستطيع تحجيم دور حزب الله في البلاد

اليمن يستدعي سفيره لدى لبنان للتشاور

اليمن يستدعي سفيره لدى لبنان للتشاور

نتائج قبول دورة تأهيل الضباط الجامعيين بكلية الملك فهد الأمنية

نتائج قبول دورة تأهيل الضباط الجامعيين بكلية الملك فهد الأمنية

الصين تدعو شعبها إلى الاستعداد لحالة طوارئ دون أن تحددها

الصين تدعو شعبها إلى الاستعداد لحالة طوارئ دون أن تحددها