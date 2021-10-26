ضبط 11.5 طن كبدة منتهية الصلاحية بثلاجة شهيرة في الإسكندرية (صور)

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قال محمد سعدالله، وكيل وزارة التموين والتجارة في الإسكندرية، إن المديرية بأجهزتها الرقابية تواصل مهمتها القومية بمطاردة كل ما يضر بصحة المواطنين، كأحد أهم عناصر التنمية المستدامة في مصر، وتشديد الرقابة على اللحوم والكبدة المجمدة وكذلك متابعة الثلاجات التي تحفظ فيها اللحوم والكبدة المجمدة حفاظا على صحة المواطنين.

وأضاف أن إدارة تموين وسط بالاشتراك مع مباحث التموين شنت حملات تموينية بنطاق الإدارة، أسفرت عن ضبط ثلاجة حفظ مواد غذائية شهيرة بمنطقة محرم بك بدون ترخيص وحيازته كمية 1.5 طن كبدة منتهية الصلاحية، و10 اطنان كبدة مجهولة المصدر بدون فواتير دالة على الحيازة، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.

ضبط ١١ طن كبدة بثلاجة شهيرة بدون ترخيص منتهية الصلاحية في الإسكندرية (صور)

ضبط ١١ طن كبدة بثلاجة شهيرة بدون ترخيص منتهية الصلاحية في الإسكندرية (صور)

ضبط ١١ طن كبدة بثلاجة شهيرة بدون ترخيص منتهية الصلاحية في الإسكندرية (صور)

ضبط ١١ طن كبدة بثلاجة شهيرة بدون ترخيص منتهية الصلاحية في الإسكندرية (صور)