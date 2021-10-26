أخبار عاجلة

نائب: كلمة «السيسي» في قمة المناخ كشفت دور مصر في القضية -
برلماني: مصر عضو نشط وفعال في «قمة المناخ» وتواكب الجهود العالمية -
طلب إحاطة حول إغلاق الصالة المغطاة بالإسكندرية..أعمال تطويرها الآن تصل لـ 80 مليون جنيه -
«عطية» يعلن قرارات وتوصيات مؤتمر يوم المحاماة : توفير برامج التطوير المهني -
ورشة عمل حول كيفية مكافحة الحشرات والقوارض بمستشفى «بنها الجامعي» -
لجنة بيئية لمعاينة جنوح لنش سياحي في منطقة شعاب مرجانية جنوب البحر الأحمر -
آيتن عامر عن مشاركتها في «سلام مربع»: فرصة غالية وثقة كبيرة من محمد هنيدي -
العراق يسجل 1315 إصابة جديدة بفيروس كورونا -
يهدد السكان بسبب العواصف والأعاصير وضياع المحاصيل.. «الظلم المناخى» كارثة «غير طبيعية» -
قيادي في «طالبان» يتهم الولايات المتحدة بالسعي لأشعال حرب في أفغانستان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

ضبط 11.5 طن كبدة منتهية الصلاحية بثلاجة شهيرة في الإسكندرية (صور)

Print
ضبط 11.5 طن كبدة منتهية الصلاحية بثلاجة شهيرة في الإسكندرية (صور) ضبط 11.5 طن كبدة منتهية الصلاحية بثلاجة شهيرة في الإسكندرية (صور)

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد سعدالله، وكيل وزارة والتجارة في الإسكندرية، إن المديرية بأجهزتها الرقابية تواصل مهمتها القومية بمطاردة كل ما يضر بصحة المواطنين، كأحد أهم عناصر التنمية المستدامة في ، وتشديد الرقابة على اللحوم والكبدة المجمدة وكذلك متابعة الثلاجات التي تحفظ فيها اللحوم والكبدة المجمدة حفاظا على صحة المواطنين.

وأضاف أن إدارة تموين وسط بالاشتراك مع مباحث التموين شنت حملات تموينية بنطاق الإدارة، أسفرت عن ضبط ثلاجة حفظ مواد غذائية شهيرة بمنطقة محرم بك بدون ترخيص وحيازته كمية 1.5 طن كبدة منتهية الصلاحية، و10 اطنان كبدة مجهولة المصدر بدون فواتير دالة على الحيازة، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.

ضبط ١١ طن كبدة بثلاجة شهيرة بدون ترخيص منتهية الصلاحية في الإسكندرية (صور)
ضبط ١١ طن كبدة بثلاجة شهيرة بدون ترخيص منتهية الصلاحية في الإسكندرية (صور)
ضبط ١١ طن كبدة بثلاجة شهيرة بدون ترخيص منتهية الصلاحية في الإسكندرية (صور)
ضبط ١١ طن كبدة بثلاجة شهيرة بدون ترخيص منتهية الصلاحية في الإسكندرية (صور)
ضبط ١١ طن كبدة بثلاجة شهيرة بدون ترخيص منتهية الصلاحية في الإسكندرية (صور)

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
نائب: كلمة «السيسي» في قمة المناخ كشفت دور مصر في القضية

نائب: كلمة «السيسي» في قمة المناخ كشفت دور مصر في القضية

برلماني: مصر عضو نشط وفعال في «قمة المناخ» وتواكب الجهود العالمية

برلماني: مصر عضو نشط وفعال في «قمة المناخ» وتواكب الجهود العالمية

وفد غرفة التجارة العربية البرازيلية يتفقد الجناح المصري بـ«إكسبو 2020 دبي»

وفد غرفة التجارة العربية البرازيلية يتفقد الجناح المصري بـ«إكسبو 2020 دبي»

«رئيس تعدين المهندسين»: مصر أصبحت جاذبة للاستثمار في مجال البترول

«رئيس تعدين المهندسين»: مصر أصبحت جاذبة للاستثمار في مجال البترول