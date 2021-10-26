مستشار الرئيس : 24 مليون مواطن حصلوا على اللقاح.. ولم نسجل أي آثار جانبية خطيرة

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قال الدكتور محمد تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، إن لقاح فايزر هو الوحيد الذي أجيز لاستخدامه للأطفال، مشيرًا إلى أن مصر ستقوم بتطعيم طلاب الجامعة الذين يقل عمرهم عن 18 عامًا، أما الأعمار الأقل، فلن يتم تطعيمهم إلا بعد التأكد من سلامة اللقاح.

ولفت «تاج الدين»، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، إلى أن لقاح كورونا أجيز استخدامه للحوامل والمرضعات، ومن هن منتظرات الحمل، مشيرًا إلى أن الآثار الجانبية للقاح كورونا معروفة ومسجلة.

وأضافت أن هناك 24 مليون نسمة حصلوا على التطعيم، ولم تسجل أي آثار جانبية خطيرة أو شديدة، أو حالات وفاة نتيجة الحصول على اللقاح، معقبًا: «الآثار الجانبية بسيطة، وخلال 48 ساعة بتروح».