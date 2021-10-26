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الرجالة ليسوا ملائكة.. داعية يحذر النساء من الشك في أزواجهن والتجسس على هواتفهم

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الرجالة ليسوا ملائكة.. داعية يحذر النساء من الشك في أزواجهن والتجسس على هواتفهم الرجالة ليسوا ملائكة.. داعية يحذر النساء من الشك في أزواجهن والتجسس على هواتفهم

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حذر الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، من الظن بالناس، مؤكدا أن القرآن الكريم أغلق الباب نهائيا حتى لا يقع الإنسان في معاصي أخرى.

وتابع عبدالمعز، خلال برنامج «لعلهم يفقهون» على فضائية «»، الثلاثاء: «الغيبة أمر خطير حذر منه القرآن الكريم، وأغلق الباب من البداية لسد الذرائع، اللي هو بالبلدي الباب اللى يجى منه الريح سده واستريح، اجتنبوا الظن أكذب الحديث.. الشيطان يطور الأمر ويخليك تتجسس عليه».

واستكمل: «تلاقى واحدة تشك في زوجها، أصلي متوغوشة، لا متشكيش.. القرآن قالك بلاش أحسنى عشرته، اهتمى بيه، بلاش الظن عشان متوصليش للتجسس على تليفونه، والأمر يتفاقم، والرجالة ليسوا ملائكة، ومن هنا يأتى الخراب الذي حذرنا منه القرآن الكريم».

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