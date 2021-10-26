أخبار عاجلة

نائب: كلمة «السيسي» في قمة المناخ كشفت دور مصر في القضية -
برلماني: مصر عضو نشط وفعال في «قمة المناخ» وتواكب الجهود العالمية -
طلب إحاطة حول إغلاق الصالة المغطاة بالإسكندرية..أعمال تطويرها الآن تصل لـ 80 مليون جنيه -
«عطية» يعلن قرارات وتوصيات مؤتمر يوم المحاماة : توفير برامج التطوير المهني -
ورشة عمل حول كيفية مكافحة الحشرات والقوارض بمستشفى «بنها الجامعي» -
لجنة بيئية لمعاينة جنوح لنش سياحي في منطقة شعاب مرجانية جنوب البحر الأحمر -
آيتن عامر عن مشاركتها في «سلام مربع»: فرصة غالية وثقة كبيرة من محمد هنيدي -
العراق يسجل 1315 إصابة جديدة بفيروس كورونا -
يهدد السكان بسبب العواصف والأعاصير وضياع المحاصيل.. «الظلم المناخى» كارثة «غير طبيعية» -
قيادي في «طالبان» يتهم الولايات المتحدة بالسعي لأشعال حرب في أفغانستان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

مباراة .. هدف زيزو مع الأول في إنبي اليوم الثلاثاء 26 -10-2021 .. ضربة جزاء

Print
مباراة الزمالك .. هدف زيزو مع الزمالك الأول في إنبي اليوم الثلاثاء 26 -10-2021 .. ضربة جزاء مباراة .. هدف زيزو مع الأول في إنبي اليوم الثلاثاء 26 -10-2021 .. ضربة جزاء

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

مباراة ، موعد مباراة الزمالك وإنبي اليوم الثلاثاء، هدف زيزو اليوم ، هدف زيزو فى إنبي ، هدف الزمالك اليوم ، وتردد القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وإنبي اليوم الثلاثاء 26 أكتوبر في الدوري المصري . بث مباشر ومشاهدة مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري، موعد مباراة الزمالك وإنبي 2021، من أكثر العبارات بحثًا على موقع البحث جوجل، في الساعات القليلة الماضية، حيث ينتظر مشجعو كرة القدم وعشاق المستديرة الساحرة مباراة الزمالك وإنبي اليوم الثلاثاء، التي من المقرر أن تقام اليوم الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 .

يلعب الزمالك ضد إنبي الثلاثاء 26-10-2021 في الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري 2021-2022. وتبحث جماهير الزمالك عن موعد مباراة الزمالك القادمة ضد إنبي والقنوات الناقلة للمباراة

الزمالك فاز فى مباراته الأخيرة على توسكر الكيني ، وتأهل إلى دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا أما إنبي فيريد بداية جيدة فى بطولة الدوري يبدأها بتحقيق المفاجأة والفوز على ىالزمالك

تلعب مباراة الزمالك وإنبي الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 على ملعب الدفاع الجوي في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

تلعب مباريات الدوري المصري على قنوات أون تايم سبورت أون سبورت

يمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الزمالك وإنبي على موقع المصري اليوم

اقرأ أيضاً

القنوات الناقلة لـ مباراة الزمالك ضد توسكر الكيني في دوري أبطال أفريقيا 22 -10-2021

الزمالك يضرب توسكر الكيني برباعية ويتأهل لـ«مجموعات» دوي أبطال أفريقيا .. فيديو

أول تعليق من مرتضى منصور على عودته لنادي الزمالك .. وموقف كارتيرون

قرار من «الأمور المستعجلة» بشأن «وقف عودة مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك»

مباراة الزمالك و توسكر على استاد برج العرب في إياب دور الـ ٣٢ بدوري أبطال أفريقيا - صورة أرشيفية

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
كهربا يسجل هدفًا في ودية الأهلي والمرج على طريق «رونالدو» في توتنهام (فيديو)

كهربا يسجل هدفًا في ودية الأهلي والمرج على طريق «رونالدو» في توتنهام (فيديو)

بالفيديو.. أطفال: بوليفارد رياض سيتي تغيّر 180 درجة و"العويران": تخيل أكثر وأكثر

بالفيديو.. أطفال: بوليفارد رياض سيتي تغيّر 180 درجة و"العويران": تخيل أكثر وأكثر

في مقطع فيديو.. "الأمن العام" يستعرض عدداً من الجرائم ألقى القبض على مرتكبيها

في مقطع فيديو.. "الأمن العام" يستعرض عدداً من الجرائم ألقى القبض على مرتكبيها

بالفيديو.. أطفال: بوليفارد رياض سيتي تغيّر 180 درجة و"العويران": تخيل أكثر وأكثر

بالفيديو.. أطفال: بوليفارد رياض سيتي تغيّر 180 درجة و"العويران": تخيل أكثر وأكثر