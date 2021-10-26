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22 لاعبًا في قائمة الإسماعيلي لمواجهة الأهلي

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22 لاعبًا في قائمة الإسماعيلي لمواجهة الأهلي 22 لاعبًا في قائمة الإسماعيلي لمواجهة الأهلي

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أعلن طلعت يوسف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، قائمة فريقه لمواجهة الأهلي، المقرر لها غدًا الأربعاء، على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.

وضمت قائمة الدراويش لمباراة الأهلي كل من :-

حراسة المرمى : محمد فوزي - أحمد عادل عبد المنعم - عمر رضوان

خط الدفاع : باهر المحمدي - مروان الصحراوي - محمد هاشم - عبد الله جمعة - عصام صبحي - محمد دسوقي - أحمد عيد - محمد عادل

اخط لوسط : محمود عبد العاطي "دونجا" - عماد حمدي - عمر الوحش - محمد مخلوف - محمد صادق

اخط لهجوم : أحمد مصطفى - محمد الشامي - أحمد مدبولي - شيلونجو - جاستن شونجا - شكري نجيب.

المصرى اليوم

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