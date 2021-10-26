عون: تداعيات أحداث ضاحية بيروت طُويت ولا عودة للحرب الأهلية

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قال الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم (الثلاثاء) إنه «لا عودة للحرب الأهلية» في البلاد، معتبرا أن تداعيات الأحداث الأمنية الأخيرة في ضاحية بيروت الجنوبية قد «طويت ولا عودة للحرب الأهلية».

جاء ذلك، بحسب بيانين صدرا عن الرئاسة اللبنانية، بعد لقائين منفصلين أجراهما عون مع كل من بطريرك «بيت كيليكيا» للأرمن الكاثوليك رافائيل ميناسيان ووفد من المجلس الوطني للإعلام.

وقال عون إن «تداعيات الأحداث الأمنية الأخيرة قد طويت، ولا عودة إلى الحرب الأهلية في لبنان، برغم وجود تعكير دائم للجو العام في البلاد».

وأشار إلى أنه «في ضوء تطور الاشتباكات، أجريت اتصالات بالأطراف المعنية وليس بطرف واحد، بغية تهدئة الأمور وإعادتها إلى طبيعتها في أسرع وقت».

وكانت قد وقعت مواجهات مسلحة في 14 أكتوبر الجاري في حي الطيونة بين محلة الشياح الشيعية ومحلة عين الرمانة المسيحية في ضاحية بيروت الجنوبية ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 32 آخرين.

وجاء تدهور الوضع الامني اثر إطلاق مجهولين النار على تظاهرة لمناصري (حزب الله) و(حركة أمل) الشيعيين خلال توجهها إلى قصر العدل للمطالبة بتنحية القاضي العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت.

وعقب احداث الطيونة اتهم أمين عام «حزب الله» السيد حسن نصر الله «حزب القوات اللبنانية» ورئيسه سمير جعجع بترتيب «كمين» للمتظاهرين وهو ما نفاه جعجع وقيادات في الحزب.

ورأى عون أن على الحكومة اللبنانية «العودة إلى الاجتماع سريعا لتحقيق خطوات عملية وجدية تريح المواطنين، ولإنجاز الاتفاق مع صندوق النقد الدولي» لدعم لبنان في النهوض الاقتصادي.

وقال إنه «في ضوء النقاشات التي شهدتها الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء ( الخلاف حول التحقيق في انفجار مرفأ بيروت وتنحية المحقق العدلي القاضي طارق البيطار) إرتأى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عدم الدعوة إلى جلسات جديدة قبل حل المشكلة بشكل ملائم».

وحول التحقيقات الجارية في انفجار مرفأ بيروت أكد عون على «استقلالية القضاء في هذا المجال، وضرورة عدم تدخل السياسيين بمجرى التحقيقات».