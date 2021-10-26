المخرج الصربي إمير كوستوريتسا رئيسا للجنة تحكيم المسابقة الدولية بمهرجان القاهرة السينمائي

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن اختيار المخرج الصربي إمير كوستوريتسا، رئيسا للجنة تحكيم المسابقة الدولية للدورة 43، المقرر إقامتها في الفترة من 26 نوفمبر إلى 5 ديسمبر المقبل.

المخرج الصربي إمير كوستوريتسا، يعد أحد أبرز المخرجين العالميين، الذين حازت أعمالهم على جوائز هامة من كبرى المهرجانات الدولية.

ولد «كوستوريتسا» في سراييفو عام 1954، ودرس الإخراج السينمائي في أكاديمية الفنون المسرحية عام 1978 في براغ، وخلال فترة دراسته استطاعت أفلامه القصيرة أن تحصد العديد من الجوائز من بينهم فيلمه القصير «Guernica» الذي نال الجائزة الأولى بمهرجان أفلام الطلاب في كارلوفي فاري.

بعد تخرجه من أكاديمية الفنون، أخرج العديد من الأفلام الروائية في مسقط رأسه سراييفو، وبتعاونه عام 1981 مع كاتب السيناريو البوسني عبدالله سدران، قدم أول فيلم روائي ناجح بعنوان «Do You Remember Dolly Bell- هل تتذكر دوللي بيل؟»، حيث فاز بجائزة الأسد الفضي لأفضل فيلم في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.

وفي عام 1985، استطاع بفيلمه السياسي «When Father Was Away on Business- عندما كان الأب بعيدا للعمل» أن يفوز بالجائزة الأولى في مهرجان كان السينمائي، بالإضافة إلى جائزة فيبريسي، وترشيحه لجائزة أوسكار كأفضل فيلم بلغة أجنبية.

كما فاز إمير كوستوريتسا، عام 1989، بجائزة أفضل مخرج في مهرجان كان السينمائي عن فيلمه «Time of the Gypsies- زمن الغجر» الذي تم إنتاجه عام 1988، وهو فيلم من تأليف السيناريست الصربي جوردان ميهيتش، ويدور عن حياة عائلة غجرية تعيش في يوغوسلافيا.

فيما حصل فيلمه «Arizona Dream- أريزونا دريم» الذي يعد أول فيلم له باللغة الإنجليزية، على جائزة «الدب الفضي» من مهرجان برلين السينمائي عام 1993، هذا بجانب حصول فيلم «Underground- تحت الأرض» الذي يستعرض تفاصيل الحياة المريرة للبلقان، على جائزة السعفة الذهبية الثانية في مهرجان كان السينمائي عام 1995.

لم تقتصر نجاحات المخرج الصربي على حصده للجوائز فقط، وإنما تم اختياره أيضًا عام 1993 كعضو لجنة تحكيم في مهرجان كان السينمائي، فيما أصبح رئيسا للجنة تحكيم نفس المهرجان عام 2005.

على صعيد آخر، تقام الدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في الفترة من 26 نوفمبر إلى 5 ديسمبر، مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية وفقاً لإرشادات الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، من أجل ضمان سلامة صُنَّاع الأفلام المشاركين والجمهور وفريق المهرجان.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا والأكثر انتظاماً، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس (FIAPF).