قبول 46 طعنا على نتائج الانتخابات العراقية

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تبدأ المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، صباح الأربعاء، عمليات إعادة العد والفرز يدويا، بعد قبول 46 طعنا وشكوى، من الكتل والأحزاب والمرشحين المعترضين، على النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية، التي جرت في 10 أكتوبر الجاري.

144 طعنا

قال الدكتور عماد جميل محسن، عضو الفريق الإعلامي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، في تصريح صحفي الثلاثاء، إن مفوضية الانتخابات تسلمت 1400 طعن وشكوى، من الكتل والأحزاب والمرشحين المعترضين، على النتائج الأولية للانتخابات، تم الانتهاء من دراسة 1277 منها، وهي موزعة بواقع 46 طعنا تم قبولها، لوجود أدلة تستدعي إعادة العد والفرز بها، و1231 ردت لعدم توفر أدلة للطعن.

800 محطة

ذكر أن مفوضية الانتخابات ستبدأ صباح الأربعاء، بإعادة العد والفرز في 800 محطة انتخابية، موزعة على عدد من المحافظات، أبرزها بغداد ونينوى وصلاح الدين، والبصرة وأربيل، والمثنى وذي قار، بحضور مراقبين من الكيانات المعترضة، ومراقبين دوليين ووسائل الإعلام.

وأضاف أن عمليات إعادة العد والفرز اليدوي، ستتم في بغداد لجميع المحافظات، من الساعة الثامنة صباحا وحتى الخامسة مساء، للمحطات التي تم قبول الطعن بها، لوجود أدلة تتعلق بفروق في عدد الأصوات، والتدقيق بها، فضلا عن بعض المشاكل التي رافقت العملية الانتخابية.