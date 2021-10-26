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ورشة إبداعية وعروض سينما بثقافة المنيا

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ورشة إبداعية وعروض سينما بثقافة المنيا ورشة إبداعية وعروض سينما بثقافة المنيا

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قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة بفرع ثقافة المنيا بإقليم وسط الصعيد الثقافى، مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية، حيث عقد نادى أدب بيت ثقافة سمالوط ورشة إبداعية بعنوان«الطرح الأدبي وآفاق التنمية البشرية» بحضور كوكبة من الأدباء والمبدعين منهم جمال أحمد رئيس نادى الأدب، عشم الشيمي.

وأقام بيت ثقافة العدوة محاضرة بعنوان«قضايا ومعوقات المسرح المعاصر» حاضرها الناقد والكاتب المسرحى محمد سيد، تحدث فيها عن أهم المعوقات التي تعوق الحركة المسرحية في هذه الايام، كما نظم قصر ثقافة ملوى ورشة فنية رسم رمز من رموز المحافظة مع الفنان إيهاب نادى، كما قدم قصر ثقافة مغاغة عرض لفيلم محمد رسول الله .

وناقش بيت ثقافة جاهين كتاب بعنوان «العاشر من رمضان» السادس من أكتوبر ١٩٧٣ هو اليوم الخالد وبداية عهد جديد تظله الكرامه والعزة والسلام القائم على العدل فقد بنى الاسرائيليون حصون خط بارليف على الضفه الشرقية للقناه من أقصى الشمال حتى خليج السويس، ووصلو بينها بسد رملى يبلغ ارتفاعه عشرين مترا ونصبواعلى جانبه الاسلاك الشائكه وزرعوا فيه الاف من الألغام ومع ذلك إستطاع جنودالصاعقه الأبطال أن يعبروا القناه في قوارب المطاط، واجتازو حقول الالغام ومزقوالاسلاك الشائكه وتسلقوا السد الرملى، ويعتبر حرب اكتوبرحدثا فريدا ظهرت فيه كفاءة وإصرار المقاتل العربي.

المصرى اليوم

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