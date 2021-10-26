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قدمت الدكتورة نادية عمارة، عددًا من النصائح للزوجات عند اكتشافهن خيانة أزواجهن.

وقالت عمارة عبر إحدى حلقات برنامج قلوب عامرة المذاع على فضائية on، إن في تلك القضايا «المصارحة ليست دائماً جيدة».

وأشارت إلى أن هناك طرق إصلاح الحال أو اللجوء لمختص، ربما تكون الحاجه لمعين أو مصلح مضيفة «خاصة إذا كانت الزوجة لا تريد الطلاق».

وتابعت: «الخيانة شئ صعب» وأضافت أن الخائن «خان ربنا في الامانات»، وترك الحلال وأتى بالخبيث الحرام«.

وجاء ذلك رداً على سؤال ورد من إحدى السيدات، وتسألن عن علمهن بخيانة ازواجهن لهن.. فماذا يفعلن، وكيف يكون التصرف؟

وأشارت إلى أن العلاج بطريقة غير مباشرة، يكون أفضل في مثل هذه المواقف، وبشكل لا يعري الزوج أمام زوجته.

وتابعت: «لا اريد أن أصل لحل الفراق والنزاع»، مشيرة إلى أن التغافل والإصلاح بطريقة غير مباشرة، يكون أفضل

قائلة «مش شطارة أنى اتأكدت وعرفت أنه بيعمل كذا»

ونبهت الداعية، إلى أهمية سلاح الدعاء؛ حيث يلجأ فيه المؤمن إلى ربه سبحانه وتعالى، ويتضرع بين يديه راجيا صلاح الأحوال؛ فهو سبحانه على كل شيء قدير والإجابة جدير، سبحانه يقول للشيء كن فيكون.