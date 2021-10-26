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النيابة الادارية تحدد موعد حلف اليمين للأعضاء الجدد

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النيابة الادارية تحدد موعد حلف اليمين للأعضاء الجدد النيابة الادارية تحدد موعد حلف اليمين للأعضاء الجدد

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حددت هيئة النيابة الإدارية الثلاثاء المقبل الموافق 2 نوفمبر 2021، لأداء المعاونين المعينين الجدد اليمين القانونية، بمقر وزارة العدل بـ لاظوغلي .

وقالت النيابة الإدارية في بيان لها اليوم إن مراسم حلف اليمين ستبدأ في التاسعة صباح اليوم المحدد، مشددة على ضرورة الالتزام بالزي الرسمي ووشاح هيئة النيابة الإدارية، وكذا الإجراءات الاحترازية ومراعاة التباعد الاجتماعي لمنع انتشار .

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية قد أصدر قرارا جمهوريا بتعيين ٣٥٩ معاونًا بهيئة النيابة الإدارية من دفعتى 2013 / 2014، وهنأ المستشار عزت أبوزيد رئيس هيئة النيابة الإدارية المعينين الجدد، متمنيًا لهم التوفيق في أداء رسالتهم السامية لترسيخ قيم العدالة وإرساء سيادة القانون.

المصرى اليوم

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