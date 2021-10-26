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مفوضية الانتخابات العراقية تقرر إعادة فتح أكثر من ألفي محطة اقتراع لفرزها وعدها يدويا

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مفوضية الانتخابات العراقية تقرر إعادة فتح أكثر من ألفي محطة اقتراع لفرزها وعدها يدويا مفوضية الانتخابات العراقية تقرر إعادة فتح أكثر من ألفي محطة اقتراع لفرزها وعدها يدويا

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أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الثلاثاء، أنها ستعيد فتح أكثر من 2000 محطة اقتراع للعد والفرز اليدوي بعد موجة احتجاجات واجهتها خلال الأيام الماضية.

وذكرت في بيان صحفي، أنها «باشرت النظر بجميع الطعون منذ يوم أمس الاثنين، ومجمل الجوانب المتعلقة بدراسة هذه الطعون والتعامل معها وفق السياقات القانونية، كما اتخذت الإجراءات اللازمة بشأنها من خلال البيانات التي أصدرتها بشكل يومي منذ أن باشرت بتسلم الطعون المقدمة من المرشحين والأحزاب والتحالفات».

وأضافت، أن «مجلس المفوضين اتخذ قرارا بفتح عدد من المحطات وفق الطعون التي تم تقديمها والبالغة أكثر من 2000 محطة موزعة على مختلف المحافظات استنادا إلى إجراءات قانونية نشرت عبر الموقع الرسمي للمفوضية».

وأشارت المفوضية إلى أنها «ستبدأ عملية العد والفرز انطلاقا من محافظة نينوى يوم غد الأربعاء من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء، تليها محافظة بابل يوم الخميس، في حين سيشهد يوم الجمعة البدء بعملية عد وفرز المحطات المطعون بها في جانب الرصافة ببغداد».

وتابعت :«سنرسل توصيات إلى الهيئة القضائية للانتخابات بخصوص هذه الطعون في ضوء نتيجة العد والفرز اليدوي، وندعو وكلاء المرشحين الذين طعنوا بالنتائج وفرق المراقبة إلى الحضور لمراقبة عملية العد والفرز في بغداد بقاعة الشرف في ساحة الاحتفالات».

المصرى اليوم

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