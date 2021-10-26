عقوبات أمريكية ضد ليبي ارتكب جرائم عنف جنسي.. من هو؟

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أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، فرض عقوبات على ليبي يدعى أسامة الكوني إبراهيم، وهو مدير مركز النصر للاحتجاز في مدينة الزاوية الليبية.

وأفاد بيان أصدرته الخارجية الأمريكية بأن «الولايات المتحدة قررت تطبيق القرار رقم 13726 بحق الكوني، بسبب ارتكابه انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد المهاجرين في ليبيا».

وذكر البيان أن الكوني هو المدير الفعلي لمركز احتجاز المهاجرين في الزاوية، حيث «قام هو، أو أفراد ينفذون أوامره، بارتكاب انتهاكات مفزعة بحق المهاجرين، بما في ذلك القتل والعنف الجنسي والضرب».

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وأضاف بيان الخارجية الأمريكية أن القرار الذي اتخذه بلينكن، الثلاثاء، «يدعم مبدأ المحاسبة ويبرز إساءة المعاملة والاستغلال والعنف الذي يتعرض له مهاجرون معرضون للخطر أثناء مرورهم بليبيا؛ سعيًا وراء حياة أفضل. كما أن القرار يلي تصنيف مشابه من قبل الأمم المتحدة للكوني أمس الإثنين».

وتابع البيان: «سنواصل العمل مع المجتمع الدولي، ونستخدم كل الأدوات المتاحة لنا لدعم الضحايا وتحديد المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان».

ودعت الخارجية الأمريكية حكومة الوحدة الوطنية الليبية لمحاسبة أسامة الكوني وآخرين متورطين في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.

وقرر مجلس الأمن الدولي، الاثنين، فرض عقوبات على الكوني لاتهامه بالمشاركة بشكل مباشر أو غير مباشر في «أعمال تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان وتهريب البشر وأعمال عنف ضد المهاجرين في ليبيا».

وفي 14 أكتوبر الجاري، أعلن مكتب النائب العام في ليبيا نتائج التحقيقات في جرائم ارتُكبت ضد مهاجرين غير شرعيين، وأمر بحبس بعض المتهمين احتياطيًّا، وذلك في أعقاب واقعة هروب مهاجرين غير شرعيين كانوا محتجزين في مركز إيواء المهاجرين بمنطقة غوط الشعال بطرابلس.