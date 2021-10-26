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بطولة أحمد عز .. طرح البرومو الرسمي لفيلم الجريمة «»

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بطولة أحمد عز .. طرح البرومو الرسمي لفيلم الجريمة «فيديو» بطولة أحمد عز .. طرح البرومو الرسمي لفيلم الجريمة «»

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طرح المنتج هشام عبدالخالق أول برومو لفيلم الجريمة بطولة النجم أحمد عز وذلك إستعدادآ لطرحه بدور العرض السينمائي ٢٠٢٢

فيلم «الجريمة» من تأليف وإخراج شريف عرفة ويشارك في بطولته منة شلبي وماجد الكدواني وسيد رجب ومحمد جمعة، وعدد آخر من الفنانين.

يذكر أن المنتج هشام عبدالخالق والمخرج شريف عرفه جمعهم أكثر من عمل سينمائي وكان آخرهم فيلم الإنس والنمس الذي يعرض حالياً

ويجمع فيلم «الإنس والنمس» لأول مرة، النجمين محمد هنيدي ومنة شلبي، بجانب مشاركة عدد من النجوم أبرزهم عمرو عبدالجليل، وصابرين، وبيومي فؤاد، وشريف دسوقي، وسليمان عيد، ومحمود حافظ، ودنيا ماهر، وعارفة عبدالرسول، وقصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار كريم حسن بشير، ويُعرض الفيلم في أكثر من 27 دور عرض ومجمعات سينمائية بالقاهرة.

المصرى اليوم

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