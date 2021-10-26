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يرى وائل القباني، نجم الزمالك السابق، أن علاقة الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مع لاعبي الفريق هي سبب نجاحه.

وقال وائل القباني، في تصريحات لبرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، :«كارتيرون، علاقته جيدة مع لاعبي الزمالك، وهذا سبب نجاحه مع الفريق الأبيض خلال الفترة الماضية».

وأضاف:«80% من نجاح أي مدرب، علاقته مع اللاعبين، أهم شئ أن يحظى المدرب بحب اللاعبين الأساسيين والاحتياطيين»، مضيفًا :«المدرب لو قدراته التدرييية ضعيفة سينجح بسبب علاقته مع اللاعبين، حيث سسيبذلون أقصى جهد لهم حتى ينجح المدرب».

ويلتقي الزمالك مع انبي مساء اليوم الثلاثاء، على ستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، ضمن مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.