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الجهاز الفني لمنتخب يتابع مباراة وإنبي من المدرجات

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الجهاز الفني لمنتخب مصر يتابع مباراة الزمالك وإنبي من المدرجات الجهاز الفني لمنتخب يتابع مباراة وإنبي من المدرجات

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حرص الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش على التواجد بمقصورة بتروسبورت لمتابعة مباراة أمام إنبي المقرر لها في الثامنة مساء اليوم في الجولة الأولى لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: محمد أبوجبل
خط الدفاع: محمد عبد الشافي – محمود حمدي الونش – محمود علاء – حمزة المثلوثي
خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي
خط الهجوم: سيف الدين الجزيري

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد ومحمد عبد الغني و عبد الله جمعة ومحمد أشرف روقا ومحمود عبد العزيز وإسلام جابر ومصطفى فتحي ومحمد أوناجم وعمر السعيد.

المصرى اليوم

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