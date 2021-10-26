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وزير التجارة الفرنسي : نعزز من شراكتنا مع المملكة لتحقيق رؤية 2030

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وزير التجارة الفرنسي : نعزز من شراكتنا مع المملكة لتحقيق رؤية 2030 وزير التجارة الفرنسي : نعزز من شراكتنا مع المملكة لتحقيق رؤية 2030
خلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بنسخته الخامسة الذي تستضيفه الرياض حاليًا

وزير التجارة الفرنسي : نعزز من شراكتنا مع المملكة لتحقيق رؤية 2030

أكد وزير التجارة الفرنسي فرانك ريستر رغبة بلاده القوية في زيادة الشراكة مع المملكة العربية ، معربًا عن سعادته لوجود العديد من الشركات في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بنسخته الخامسة الذي تستضيفه الرياض حاليًا.

وأشار في تصريح صحفي إلى أن رؤية فرنسا تتشارك مع رؤية المملكة 2030 في ثلاث ركائز أساسية، هي التفكير على المدى البعيد وعلى تخيل المستقبل وأن نستثمر في قطاعات المستقبل المهمة، وأن نستثمر في الابتكار والأبحاث ونثق في الشباب، مضيفًا أن لديهم العديد من القطاعات، كقطاع الطاقات المتجددة وقطاع المدينة المستدامة وأعمال الغذاء الزراعي وقطاع الصحة والتقنيات الجديدة كالذكاء الاصطناعي، وجميعها قطاعات مهمة للمستقبل في رؤية 2030.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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