أخبار عاجلة

نائب: كلمة «السيسي» في قمة المناخ كشفت دور مصر في القضية -
برلماني: مصر عضو نشط وفعال في «قمة المناخ» وتواكب الجهود العالمية -
طلب إحاطة حول إغلاق الصالة المغطاة بالإسكندرية..أعمال تطويرها الآن تصل لـ 80 مليون جنيه -
«عطية» يعلن قرارات وتوصيات مؤتمر يوم المحاماة : توفير برامج التطوير المهني -
ورشة عمل حول كيفية مكافحة الحشرات والقوارض بمستشفى «بنها الجامعي» -
لجنة بيئية لمعاينة جنوح لنش سياحي في منطقة شعاب مرجانية جنوب البحر الأحمر -
آيتن عامر عن مشاركتها في «سلام مربع»: فرصة غالية وثقة كبيرة من محمد هنيدي -
العراق يسجل 1315 إصابة جديدة بفيروس كورونا -
يهدد السكان بسبب العواصف والأعاصير وضياع المحاصيل.. «الظلم المناخى» كارثة «غير طبيعية» -
قيادي في «طالبان» يتهم الولايات المتحدة بالسعي لأشعال حرب في أفغانستان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

القيادة تهنئ رئيس جمهورية أوزبكستان بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة

Print
القيادة تهنئ رئيس جمهورية أوزبكستان بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة القيادة تهنئ رئيس جمهورية أوزبكستان بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة

القيادة تهنئ رئيس جمهورية أوزبكستان بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس شوكت ميرضيائيف رئيس جمهورية أوزبكستان؛ بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

وأعرب الملك المفدى عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية أوزباكستان الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

وأشاد ـ أيده الله ـ في هذه المناسبة بتميز العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، التي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لفخامة الرئيس شوكت ميرضيائيف رئيس جمهورية أوزبكستان؛ بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

وعبَّر سمو ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة لفخامته، والمزيد من التقدم والرقي لجمهورية وشعب أوزبكستان الشقيق.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
وزير الخارجية اللبناني: الحكومة غير قادرة على تحجيم دور "حزب الله"

وزير الخارجية اللبناني: الحكومة غير قادرة على تحجيم دور "حزب الله"

مناورات إسرائيلية - أمريكية مشتركة استعدادًا لأي مواجهة محتملة مع إيران

مناورات إسرائيلية - أمريكية مشتركة استعدادًا لأي مواجهة محتملة مع إيران

"بلينكن" يطالب "ميقاتي" بتنفيذ إصلاحات لإنقاذ لبنان

"بلينكن" يطالب "ميقاتي" بتنفيذ إصلاحات لإنقاذ لبنان

الدكتور "الفهيد" يؤكد أهمية التدريب المهني في صقل الموارد البشرية

الدكتور "الفهيد" يؤكد أهمية التدريب المهني في صقل الموارد البشرية