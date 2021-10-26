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قرعة دوري ابطال افريقيا .. الموعد المحدد من كاف

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قرعة دوري ابطال افريقيا .. الموعد المحدد من كاف قرعة دوري ابطال افريقيا .. الموعد المحدد من كاف

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وتمكن الأهلي والزمالك من التأهل إلى دور المجموعات بدوري الأبطال مع 16 ناديًا.

ويشارك في مرحلة المجموعات 16 فريقًا يتم تقسيمهم إلى 4 مجموعات ويتأهل عنها 8 فرق إلى الدور ربع النهائي بصعود صاحبي المركز الأول والثاني من كل مجموعة.

ويتم تقسيم الأندية الـ16 إلى 4 مستويات وفقا لتصنيف الخمس سنوات الذي يصدر من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

تصنيف الأندية
التصنيف الأول: الأهلي ()، الترجي (تونس)، الوداد (المغرب)، الرجاء (المغرب).

التصنيف الثاني: (مصر)، ماميلودي صنداونز (جنوب إفريقيا)، حوريا كوناكري (غينيا)، النجم الساحلي (تونس).

التصنيف الثالث: الهلال (السودان)، شباب بلوزداد (الجزائر)، بترو أتلتيكو (أنجولا)، وفاق سطيف (الجزائر).

التصنيف الرابع: المريخ (السودان)، ساجرادا إسبيرانسا (أنجولا)، أمازولو (جنوب إفريقيا)، جوانينج جالاكسي (بوتسوانا).

المصرى اليوم

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