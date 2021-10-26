استئناف المؤتمر المشترك بين التنسيقية والحزب الشيوعي الصيني لليوم الثاني

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واصلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الثلاثاء، عقد مؤتمرها المشترك مع الحزب الشيوعي الصيني لليوم الثاني على التوالي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمقر التنسيقية بوسط البلد.

وتضمنت جلسة اليوم، محورين، الأول خاص بقضايا التعليم ومحو الأمية، والثاني خاص بالعلاقات المشتركة بين مصر والصين والتحديات التي تواجه المجتمع الدولي.

وقال النائب طارق الخولي عضو مجلس النواب عن التنسيقية ومقدم المؤتمر، إن التعليم ومحو الأمية هما أحد الأهداف الاستراتيجية لجمهورية مصر العربية مثلما هما هدفا استراتيجيا للجمهورية الصينية، مشيرا إلى أنها إحدى القضايا التي يتعاون فيها الطرفين المصري والصيني.

وأشار الخولي إلى أن الجامعة الصينية في مصر تعد أحد أوجه التعاون في مجال التعليم بين البلدين وباكورته، لافتا إلى أن التنسيقية تولي اهتماما كبيرا بمحو الأمية وقد سبق ووقعت بروتوكولا مع هيئة تعليم الكبار، إيمانا منها بهذا الهدف.

وعن العلاقات المصرية الصينية قال الخولي إن لكل من مصر والصين تاريخا عريقا معربا عن اعتزازه بالتواجد الصيني داخل العاصمة الإدارية، كذلك التعاون خلال جائحة كورونا والذي أسفر عن إنتاج لقاح سينوفاك المحلي الذي مكن الدولة من تطعيم أعداد كبيرة من المصريين في فترة صغيرة.

وأشار الخولي إلى التعاون بين الجانبين على المستوى الإقليمي والدولي عبر مبادرة ومشروع الحزام والطريق والذي سيكون بمثابة جسرا تتطلع له كافة شعوب المنطقة لدعم العلاقات والتواصل وتحقيق المنفعة للجميع.

كما أعرب البرلماني وعضو التنسيقية عن اعتزازه وزملائه بزيارتهم للصين والتي رغم ارتفاع عدد السكان البالغ 1.4 مليار نسمة لم يشعروا بكثافة مرورية نتيجة النظام في الشوارع والمدن، متمنيا استئناف الزيارات عقب انتهاء جائحة كورونا للاطلاع على النجاحات لدى الطرفين على أرض الواقع.

وتحدثت في الجزء الأول من الجلسة من الجانب الصيني الدكتورة وانغ شياويان، الخبيرة في مجال التربية والتعليم والأستاذة بجامعة بكين للدراسات الأجنبية، عن التجربة الصينية في تطوير التعليم ومحو الأمية قائلة: إن الصين استطاعت خلال ٢٠ عاما خفض معدلات الأمية بصورة كبيرة عبر تعميم التعليم الإجباري حتى ٩ سنوات.

وأضافت أن محو الأمية بالصين تم عبر التعبئة العامة وعلى مراحل منذ عام ١٩٤٩ الأولى تعليم الأميين قراءة الأسماء وأسماء المدن والأماكن والأدوات ثم تعليمهم بعض المفردات والكلمات لإعدادهم للمناهج الدراسية.

وأكدت أن الدولة اعتبرت محو الأمية مشروعا لكل صيني بدءا من على مستوى الأسرة كأن يعلم الابن الأب والزوج الزوجة والجار لجاره مرورا بمسئولية المؤسسات لتعليم العاملين بها وصولا للمسئولية الرسمية والتي تقع على عاتق الحكومة المركزية والمحلية والمجتمع المدني.