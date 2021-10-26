«العسكرية الليبية المشتركة» تستعد لاجتماعات القاهرة بجدول إخراج المرتزقة

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عقدت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) اجتماعاً موسعاً، الثلاثاء، عبر الدائرة المغلقة بالفيديو كونفرانس لبحث جدول إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية.

وذكرت وسائل الإعلام الليبية أن الاجتماع جاء تجهيزا للتحول لاجتماعات القاهرة مع مندوبي دول جوار الحدود الجنوبية، التي يتواجد لها في ليبيا قوات، وذلك ضمن برنامج وضع الجدول الزمني لاخراج المرتزقة تنفيذا لاتفاق جنيف وما تبعه من ترتيبات في هذا الشأن.

وتبدأ الخطة بتجميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب داخل 4 مراكز محددة، مطلع نوفمبر، تمهيداً لإجلائهم، وستكون الأولوية للمرتزقة، فيما لم يتم الكشف عن تواريخ محددة لذلك، أو أعداد المقاتلين المستهدفين.

وتنصّ الخطة التي أكملتها اللجنة العسكرية في جنيف، على البدء أولاً من خطوط التماس، ليقوم كل طرف بسحب القوات الأجنبية إلى نقاط متفق عليها في مدينتيْن معينتيْن، لتأكيد حسن النوايا والرغبة في إخلاء ليبيا من المرتزقة، كما أنها ستعكس الجدية والمقدرة على تنفيذ مخرجات اتفاق وقف إطلاق النار.

وفى المرحلة الثانية يتم استدعاء مراقبين دوليين سيدخلون إلى ليبيا بإشراف دولى وسيَعملون مع مراقبين محليين على تنفيذ الخطة، التي تستلزم الإخلاء بشكل تدريجى ومتوازن ومتزامن.

وتتضمن المرحلة الثالثة شروع المراقبين في رصد الأعداد الحقيقية للقوات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا وتوثيقها توثيقاً صحيحاً، بعيداً عن التقديرات، حتى يُشرع في وضع التفاصيل المتبقية للإخلاء.

وتكون المرحلة الأخيرة بترحيل المرتزقة من ليبيا على شكل دفعات متتالية، وفق خارطة زمنية محددة لم يُكشف عن تفاصيلها بعد.