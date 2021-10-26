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تكثيف الحملات على الأسواق و ردع المخالفين لمجابهة جشع التجار بالبحر الأحمر

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تكثيف الحملات على الأسواق و ردع المخالفين لمجابهة جشع التجار بالبحر الأحمر تكثيف الحملات على الأسواق و ردع المخالفين لمجابهة جشع التجار بالبحر الأحمر

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ناقش اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، عدداً من القرارات والموضوعات الهامة، خلال انعقاد جلسة المجلس التنفيذي لمحافظة البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة .

وجه محافظ البحر الأحمر بتنفيذ عدد من القرارات التي لها علاقة مباشرة بالمواطنين، أهمها القيام بحملات مكثفة مستمرة على كافة المحال التجارية وضبط أي زيادة في الأسعار واتخاذ اجراءات قانونية فورية مشددة اتجاه المخالفين لمجابهة جشع التجار، كما وجه بشن حملات ضد مراكز الدروس الخصوصية واتخاذ اللازم مع اصحابها، كما اكد بانه سيتم عمل حصر للطلاب الغير قادرين لتوفير المصروفات المدرسية لهم، كما كلف رؤساء المدن بمتابعة أعمدة الإنارة في جميع المدن والتأكد من عملها واصلاح المعطل .

استعرض السكرتير العام الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١ م، وموقف تحصيل الإيرادات خلال الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى تاريخه، كما تم عرض لاهم المشروعات المنفذة والجارى تنفيذها بالمحافظة ابرزها انشاء طريق برنيس حلايب على عدة مراحل تبدأ بانشاء طريق بطول 55 كم من برنيس إلى الشلاتين وطريق أخرى بمرحلة اولي من الشلاتين إلى ابو مارد بطول 65 كم والمرحلة الثانية بطول 65 كم وهناك مرحلة أخرى بطول 40 كم طريق ابو رماد / حلايب، وعن مشروعات جهاز التعمير والتي تشمل انشاء قري البدو الجديدة ومنها انشاء 60 وحدة توطين بعرب صالح وعدد 100 وحدة توطين بقرية وادي الكريم و100 وحدة توطين بأبورماد، ومشروعات مديرية التربية والتعليم بتوريد وتجهيزات المدارس، ومشروعات الابنية التعليمية تم الانتهاء من توسعة عدد من المدارس بمختلف المدن .

أما عن مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالغردقة منها توسعات صرف صحي الغردقة بطاقة 90 الف م3، ومد خدمة الصرف الصحي للمدن والقري المحرومة بالمدينة ومحطات شبكات الصرف الصحي ( رأس غارب _سفاجا _ القصير)، ومحطة الصرف الصحي بالشلاتين وتوريد وتركيب عداية بخط الكريمات، واستكمال إحلال وتجديد خطوط مياه رأس غارب والغردقة وكذلك بمحطة تحلية القصير، وهناك توسعات بمحطة تحلية القصير وتطوير رافع مياه محطة الدهار واحلال وتجديد شبكات مياه الغردقة .

كما قدم المحافظ التهنئة لجميع الحاصلين على جائزة للتميز الحكومي في نسختها الاولي والثانية وقام بتوزيع شهادات تقدير مثمنا لجهودهم المبذولة في خدمة المواطنين والمجتمع ودورهم في الارتقاء وتطوير جودة الخدمات المقدمة من خلالهم لكافة المواطنين بمختلف مدن المحافظة.

المصرى اليوم

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