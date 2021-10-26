مستشار الرئيس يحذر من الأنفلونزا الموسمية ويوجه نصائح للمواطنين

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حذر الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، من انتشار الأنفلونزا الموسمية خلال الوقت الحالي بين العديد من المواطنين.

وأكد تاج الدين، في مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" عبر قناة الحدث اليوم، مساء الثلاثاء، أنه يجب ذهاب المريض لدكتور أمراض صدرية حتى يتأكد أنه غير مصاب بـ"كورونا" وأنه مصاب بالأنفلونزا الموسمية، مشيرا إلى أن هناك تشابه بينها وبين فيروس كورونا من حيث الأعراض.

وأضاف مستشار الرئيس أنه على المصاب عزل نفسه للراحة بهدف التقليل من المضاعفات، وعدم التسبب في عدوى آخرين.

وأشار تاج الدين إلى أنه من ضمن الأعراض المصاحبة للإصابة بالأنفلونزا الموسمية الرشح واحتقان في الزور وغيرها من أعراض الأنفلونزا المعروفة، لافتا إلى أنه علي المصاب بهذه الأعراض الذهاب لعمل مسحة للتأكد وبعد ذلك طبيب أمراض صدرية لتشخيص دقيق.