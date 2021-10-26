مستشار الرئيس يعلق على إصابة وزيرة الصحة بأزمة قلبية ونقلها للمستشفى

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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، في تصريحات تلفزيونية، إنه يتمنى الشفاء لوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، وأن تعود لممارسة مهام عملها في أسرع وقت.

كان الفريق الطبي المعالج للدكتورة هالة زايد، قد قرر منع الزيارة نهائيًا عنها، وتم استثناء نجلها من هذا المنع حتى يتثنى من متابعتها عن القرب للاطمئنان عليها ومن ثم طمأنة جميع أفراد الأسرة.

وفي تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، ذكرت مصادر طبية متابعة عن قرب للحالة الصحية للوزيرة، أن عددا من الوزراء وكبار المسؤولين قام بالاتصال والمتابعة عن قرب للوقوف على تطورات الحالة الصحية للوزيرة، بينهم مكتب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الذي يتابع تفاصيل الحالة كل دقيقة، وأيضا اتصال عدد كبير من الوزراء والوزيرات زملاء الوزيرة بالحكومة، وكان أكثر المتابعين للحالة هو الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية.

كانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان تعرضت لأزمة قلبية تم على أثرها نقلها للمستشفى، وأجرت قسطرة علاجية وتخضع للعلاج في الرعاية المركزة في مستشفى وادي النيل تحت إشراف الدكتور حازم خميس أستاذ أمراض القلب ومدير المستشفى.

ووفقا لمصادر طبية متابعة للحالة الصحية، فإن الوزيرة تم نقلها إلى فجر أمس إلى مستشفى وادي النيل، حيث كانت تعاني من ارتفاع شديد في ضغط الدم أدى لارتشاح في المخ، ووفقا لمصدر طبي مطلع، فإنها مازالت في العناية المركزة حتى الآن وتخضع للمتابعة الطبية الدقيقة.