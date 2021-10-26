درة تخوض مغامرة جديدة وتبدأ تصوير فيلم «جدران»

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بدأت النجمة درة تصوير فيلمها السينمائي الجديد «جدران»، من إخراج محمد بركة.

الفيلم ينتمي لنوعية أفلام الرعب وتجسد خلاله شخصية ليلى بطلة الحدوتة ويشاركها البطولة كل من نيكولا معوض وأحمد بدير وفراس سعيد وهند عبدالحليم.

ويعد الفيلم هو التعامل الثالث لـ«درة» مع الجهة المنتجة بعد مسلسل «صديق العمر» وفيلم «الكاهن» المتوقع عرضه في موسم الشتاء القادم.

فيلم الكاهن بطولة درة وحسين فهمي وجمال سليمان ومحمود حميدة وإياد نصار وفتحي عبدالوهاب، وتلعب فيه درة، دورين أولهما شخصية ليلى وهي نحاتة وتتكتم تفاصيل الشخصية الثانية، وتدور أحداث الفيلم بين الحاضر والماضي.

جدير بالذكر ان التحضيرات جارية لمسلسل «المشرحة» من بطولة درة، وينتمي لنوعية السايكو دراما.