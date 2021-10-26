تدريب بجامعة القناة بمدرسة جمال الدين الأفغاني الابتدائية حول دمج ذوي الاحتياجات

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نظمت جامعة قناة السويس برنامجا تدريبيا عن دمج ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بمدرسة جمال الدين الأفغاني الابتدائية.

يأتي البرنامج التدريبي في إطار توجه جامعة القناة نحو المجتمع، وفي ضوء حرص وتوجيهات الدكتور أحمد زكي رئيس الجامعة، بأهمية تدريب أفراد المجتمع داخل وخارج الجامعة، ورفع درجة الوعي والتثقيف بقضايا ومشكلات المجتمع والبيئة المحيطة؛ من خلال حزمة من البرامج التوعوية والتثقيفية التي تخاطب أفراد المجتمع، وتسعى لتعديل السلوكيات الخاطئة.

قامت بالتدريب خلال البرنامج الدكتورة دنيا جريش المدرس بقسم التربية الخاصه بكلية التربية، وتحدثت عن أهمية التعرف على فئات ذوي الاحتياجات الخاصة، والمقصود بالدمج، وأهميته، وكيفية التعامل مع الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة داخل المدارس، وعرضت لنماذج من مشاهير المعاقين، الذين استطاعوا الدمج والتأثير في المجتمع.

ثم تناولت أهمية الدمج المدرسي في مساعدة الطلاب على تنمية مداركهم مع العالم المحيط، وتكوين صداقات ومنحهم الإحساس بالجماعة، وتعليم الطلاب الالتزام بقواعد النظام وتحمل المسؤولية، وبناء ثقافة تقبل الآخر.

أشرف على تنفيذ البرنامج التدريبي المحاسب عمرو كشك مدير عام مشروعات البيئة، والمهندس أحمد رمضان مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع.

دمج ذوي الاحتياجات الخاصة.. تدريب جامعة القناة بمدرسة جمال الدين الأفغاني الابتدائية