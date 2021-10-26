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قوافل طبية لخدمة 1529 مواطنا في المناطق الأكثر احتياجا بأحياء الإسكندرية (صور)

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قوافل طبية لخدمة 1529 مواطنا في المناطق الأكثر احتياجا بأحياء الإسكندرية (صور) قوافل طبية لخدمة 1529 مواطنا في المناطق الأكثر احتياجا بأحياء الإسكندرية (صور)

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وجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، كل الجهات الخدمية بالمحافظة بإرسال القوافل الطبية والخدمية إلى المناطق الأشد احتياجا والاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية وتوفير كل سبل الدعم الصحي والاجتماعي لهم، مشيرا إلى أن مؤسسات المجتمع المدني تتعاون بشكل كبير مع المديريات الخدمية لتقديم أوجه الدعم للفئات الأولى بالرعاية كالمسنين في دور الرعاية، وفئة أطفال الحضانات والمواطنين الأكثر احتياجا.

وأوضح المحافظ أن مديرية التضامن الاجتماعي برئاسة الدكتورة ماجدة جلالة، تعمل على توفير الرعاية الصحية وتوجيه القوافل الطبية والخدمية للقرى والمناطق الأشد احتياجا بالمحافظة، مشيرا إلى أن مديرية التضامن الاجتماعي قامت خلال شهر أكتوبر الجاري بتوجيه العديد من القوافل الطبية لهذه المناطق، ودور المسنين، والحضانات لتقديم الخدمات الطبية، حيث بلغ عدد المستفيدين من القوافل الطبية بالغربانيات والجويرة لـ606 مستفيدين.

من جانبها، أشارت «جلاله»؛ إلى أنه تم توجيه قوافل طبية خلال شهر أكتوبر لـ12 دار رعاية للمسنين تابعة لإدارات (شرق، والمنتزه، ووسط، وغرب، والعجمي) لتقديم الخدمات الطبية لـ747 مواطنا، مضيفة أنه تم توجيه قوافل طبية لعمل مسح سمعي للأطفال بالحضانات للاكتشاف المبكر للإعاقات، حيث تم الكشف على الأطفال في 3 حضانات تابعين لإدارة العامرية بإجمالي 176 طفلا.

قوافل طبية لخدمة 1529 مواطن في المناطق الأكثر احتياجا بأحياء الإسكندرية (صور)
قوافل طبية لخدمة 1529 مواطن في المناطق الأكثر احتياجا بأحياء الإسكندرية (صور)
قوافل طبية لخدمة 1529 مواطن في المناطق الأكثر احتياجا بأحياء الإسكندرية (صور)
قوافل طبية لخدمة 1529 مواطن في المناطق الأكثر احتياجا بأحياء الإسكندرية (صور)

المصرى اليوم

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