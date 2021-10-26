أخبار عاجلة

نائب: كلمة «السيسي» في قمة المناخ كشفت دور مصر في القضية -
برلماني: مصر عضو نشط وفعال في «قمة المناخ» وتواكب الجهود العالمية -
طلب إحاطة حول إغلاق الصالة المغطاة بالإسكندرية..أعمال تطويرها الآن تصل لـ 80 مليون جنيه -
«عطية» يعلن قرارات وتوصيات مؤتمر يوم المحاماة : توفير برامج التطوير المهني -
ورشة عمل حول كيفية مكافحة الحشرات والقوارض بمستشفى «بنها الجامعي» -
لجنة بيئية لمعاينة جنوح لنش سياحي في منطقة شعاب مرجانية جنوب البحر الأحمر -
آيتن عامر عن مشاركتها في «سلام مربع»: فرصة غالية وثقة كبيرة من محمد هنيدي -
العراق يسجل 1315 إصابة جديدة بفيروس كورونا -
يهدد السكان بسبب العواصف والأعاصير وضياع المحاصيل.. «الظلم المناخى» كارثة «غير طبيعية» -
قيادي في «طالبان» يتهم الولايات المتحدة بالسعي لأشعال حرب في أفغانستان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

داعية لـ«مبروك عطية»: «يا دكتور إحنا ستاتنا أهم من الأكل»

Print
داعية لـ«مبروك عطية»: «يا دكتور إحنا ستاتنا أهم من الأكل» داعية لـ«مبروك عطية»: «يا دكتور إحنا ستاتنا أهم من الأكل»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ خالد الجمل، الداعية الإسلامي والخطيب بوزارة الأوقاف، إن الدكتور مبروك عطية الداعية الإسلامي الشهير تحدث مع زوجة مضروبة في إحدى القنوات بأن الزوجات تُبالغ فيما تتعرض إليه من ضرب، معقبًا: «يا دكتور الزوجة جاية ليك مضروبة ومكسورة، وبتقولك كان بيربطني مع الكلب، إحنا تجاوزنا كل الكلام ده».

وتابع «الجمل»، خلال حواره مع الإعلامي معتز عبدالفتاح، ببرنامج «تحت الشمس»، المذاع على فضائية «الشمس»، أن الدكتور عطية سأل الزوجة المضروبة عن أي فعل حسن يقوم به الزوج، فردت قائلة: «كان بيجيب لينا أكل كويس»، فرد عليها قائلاً: «طيب كويس بيجيب أكل»، معقبًا: «أيه الكلام ده، يا دكتور إحنا ستاتنا المصريات أهم من الأكل».

ولفت إلى أن الدكتور مبروك عطية قال إن الزوج الذي ضرب زوجته يستحيل معه العشرة إذا داوم على الضرب، معقبًا: «يعني الزوجة تضرب سبت واتنين وأربع، وتعيش بقيت الأسبوع، أنا مش مصدق الكلام ده، وهذا الأمر لم نتعلمه في الأزهر ولا في الأوقاف».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
نائب: كلمة «السيسي» في قمة المناخ كشفت دور مصر في القضية

نائب: كلمة «السيسي» في قمة المناخ كشفت دور مصر في القضية

برلماني: مصر عضو نشط وفعال في «قمة المناخ» وتواكب الجهود العالمية

برلماني: مصر عضو نشط وفعال في «قمة المناخ» وتواكب الجهود العالمية

طلب إحاطة حول إغلاق الصالة المغطاة بالإسكندرية..أعمال تطويرها الآن تصل لـ 80 مليون جنيه

طلب إحاطة حول إغلاق الصالة المغطاة بالإسكندرية..أعمال تطويرها الآن تصل لـ 80 مليون جنيه

«عطية» يعلن قرارات وتوصيات مؤتمر يوم المحاماة : توفير برامج التطوير المهني

«عطية» يعلن قرارات وتوصيات مؤتمر يوم المحاماة : توفير برامج التطوير المهني