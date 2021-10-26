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رئيس وزراء جيبوتي : العلاقات مع تشهد زخما

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رئيس وزراء جيبوتي : العلاقات مع مصر تشهد زخما رئيس وزراء جيبوتي : العلاقات مع تشهد زخما

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استقبل رئيس الوزراء الجيبوتي عبد القادر كامل السفير حسام الدين رضا، سفير لدى جيبوتي، حيث هنّأ رئيس الوزراء السفير المصري على توليه مهام منصبه، مشيراً إلى الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين في ضوء زيارة الرئيس عبد الفتاح إلى جيبوتي في مايو الماضي، والتي دفعت قدماً بشتى ملفات التعاون الثنائي بين البلدين، وعلى رأسها بناء المستشفى المصري وتشييد الطريق البري الرابط بين جيبوتي العاصمة وجنوب البلاد.

من جانبه، أبرز السفير حسام الدين رضا الأهمية الكبيرة التي توليها مصر للعلاقات مع جيبوتي، مستعرضاً موضوعات التعاون بين البلدين في شتى المجالات، كما نوه بدور الأزهر الشريف في نشر قيم الاعتدال والوسطية في جيبوتي.

كما أكد السفير المصري على انفتاح مصر على التعاون مع جيبوتي في قطاعات الصحة والطاقة والاتصالات التي توليها الجيبوتية أولوية خاصة، وهو الأمر الذي ثمنه ورحب به رئيس الوزراء الجيبوتي، مؤكداً المكانة الخاصة التي تحظى بها مصر لدى الشعب جيبوتي.

المصرى اليوم

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