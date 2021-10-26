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«البترول»: توجيهات رئاسية بسرعة ضخ الغاز إلى لبنان

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«البترول»: توجيهات رئاسية بسرعة ضخ الغاز إلى لبنان «البترول»: توجيهات رئاسية بسرعة ضخ الغاز إلى لبنان

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قال حمدي عبدالعزيز، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول، إنه كان هناك اجتماع رباعي بين وزراء البترول في دول والأردن وسوريا ولبنان أوائل الشهر الماضي؛ لبحث دعم لبنان ومحاولة حل مشكلة الطاقة هناك؛ لافتًا إلى الاتفاق على دعم الأردن بالغاز المصري لوصوله إلى لبنان عبر الأردن وسوريا.

وأضاف عبدالعزيز، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» عبر قناة صدى البلد، أن وزير الطاقة اللبناني التقى بالقاهرة نظيره المصري طارق الملا؛ وتم الاتفاق على وصول الغاز المصري إلى لبنان، مؤكدًا أن خط الغاز الذي سيتم توصيله من الأردن إلى سوريا يتم تقييم أعماله حاليًا، وكذلك خط الغاز الذي سيتم توصيله من سوريا إلى لبنان؛ نظرًا لما تمر به سوريا حاليًا.

وأكد متحدث البترول، أنه فيما يخص النواحي الفنية يتم بحث إمكانية ضخ الغاز إلى لبنان؛ لافتًا إلى أن هذا الأمر يستدعي ضرورة استعداد الغاز السورية لضخ الغاز المصري عبرها إلى لبنان.

ولفت عبدالعزيز، إلى أنه سيكون هناك اتفاقيات فيما يتعلق بالأسعار والشروط التجارية، بعد موافقة الولايات المتحدة على وصول الغاز المصري إلى لبنان من خلال تمويل البنك الدولي لهذه العملية، والإجراءات الحالية تتم دون اعتراض واشنطن؛ نظرًا لفرضها عقوبات من خلال قانون قيصر المفروض على الرئيس السوري بشار الأسد.

وأوضح أن هناك تأكيدات من طارق الملا، وزير البترول، بالتعليمات الرئاسية بتقديم الدعم للبنان في هذا الملف لسرعة توليد الطاقة لديهم، ومصر كانت تصدر الغاز إلى لبنان قبل ذلك، وأكدت دعمها للجانب البناني في قطاعات الطاقة.

المصرى اليوم

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