جوتيريش يندد «بوباء الانقلابات» ويحث مجلس الأمن على التحرك

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ندد أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بـ«وباء الانقلابات» في العالم، ودعا مجلس الأمن للتحرك مع استعداد المجلس لبحث انقلاب الجيش على السلطة في السودان.

وتعليقا على الأحداث في السودان، قال غوتيريش في تصريح للصحفيين: «الشعب السوداني أبدى بوضوح رغبته الشديدة في الإصلاح والديمقراطية»، داعيا جميع الأطراف في البلاد إلى ممارسة «أقصى درجات ضبط النفس».