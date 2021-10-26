أخبار عاجلة

نائب: كلمة «السيسي» في قمة المناخ كشفت دور مصر في القضية -
برلماني: مصر عضو نشط وفعال في «قمة المناخ» وتواكب الجهود العالمية -
طلب إحاطة حول إغلاق الصالة المغطاة بالإسكندرية..أعمال تطويرها الآن تصل لـ 80 مليون جنيه -
«عطية» يعلن قرارات وتوصيات مؤتمر يوم المحاماة : توفير برامج التطوير المهني -
ورشة عمل حول كيفية مكافحة الحشرات والقوارض بمستشفى «بنها الجامعي» -
لجنة بيئية لمعاينة جنوح لنش سياحي في منطقة شعاب مرجانية جنوب البحر الأحمر -
آيتن عامر عن مشاركتها في «سلام مربع»: فرصة غالية وثقة كبيرة من محمد هنيدي -
العراق يسجل 1315 إصابة جديدة بفيروس كورونا -
يهدد السكان بسبب العواصف والأعاصير وضياع المحاصيل.. «الظلم المناخى» كارثة «غير طبيعية» -
قيادي في «طالبان» يتهم الولايات المتحدة بالسعي لأشعال حرب في أفغانستان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. المصرى اليوم

جوتيريش يندد «بوباء الانقلابات» ويحث مجلس الأمن على التحرك

Print
جوتيريش يندد «بوباء الانقلابات» ويحث مجلس الأمن على التحرك جوتيريش يندد «بوباء الانقلابات» ويحث مجلس الأمن على التحرك

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ندد أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بـ«وباء الانقلابات» في العالم، ودعا مجلس الأمن للتحرك مع استعداد المجلس لبحث انقلاب الجيش على السلطة في السودان.

وتعليقا على الأحداث في السودان، قال غوتيريش في تصريح للصحفيين: «الشعب السوداني أبدى بوضوح رغبته الشديدة في الإصلاح والديمقراطية»، داعيا جميع الأطراف في البلاد إلى ممارسة «أقصى درجات ضبط النفس».

وأشار إلى أن «الانقسامات الجيوسياسية القوية والصعوبات التي يواجهها مجلس الأمن في اتخاذ تدابير قوية، والأثر الاقتصادي والاجتماعي لوباء كورونا تخلق بيئة يشعر فيها بعض القادة العسكريون بأنهم بمنأى تماما عن أي عقاب ويمكنهم فعل كل ما يريدونه لأنه لن يحدث لهم شيء».

وقال: «ندائي بوضوح موجه إلى الدول الكبرى، على وجه الخصوص، بأن تعمل معا من أجل وحدة مجلس الأمن حتى نضمن وجود رادع فعال لوباء الانقلابات... نرى أن الردع الفعال غائب الآن».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
نائب: كلمة «السيسي» في قمة المناخ كشفت دور مصر في القضية

نائب: كلمة «السيسي» في قمة المناخ كشفت دور مصر في القضية

برلماني: مصر عضو نشط وفعال في «قمة المناخ» وتواكب الجهود العالمية

برلماني: مصر عضو نشط وفعال في «قمة المناخ» وتواكب الجهود العالمية

طلب إحاطة حول إغلاق الصالة المغطاة بالإسكندرية..أعمال تطويرها الآن تصل لـ 80 مليون جنيه

طلب إحاطة حول إغلاق الصالة المغطاة بالإسكندرية..أعمال تطويرها الآن تصل لـ 80 مليون جنيه

«عطية» يعلن قرارات وتوصيات مؤتمر يوم المحاماة : توفير برامج التطوير المهني

«عطية» يعلن قرارات وتوصيات مؤتمر يوم المحاماة : توفير برامج التطوير المهني